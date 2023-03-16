中烏外長熱線 北京宣稱要為「停火止戰」發揮建設性作用

中國外長秦剛。（法新社）

2023/03/16 23:49

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此外傳中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷即將會面前夕，中國外交部長秦剛與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）16日通電話，就促進俄烏和談，以及北京稍早就解決烏克蘭危機所提的12點立場，交換意見。

庫列巴在推特上發文指出，他與秦剛在電話中論及「領土完整此一原則的重要性」，並強調烏國總統澤倫斯基的和平方案，在結束俄羅斯侵略與恢復烏國正義和平上的重要性；此外，中國外交部稱庫列巴感謝中方提供人道援助，並希望能就推動停火止戰的12點立場，與中方保持溝通。

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至於秦剛則在熱線中表示，中國將繼續為停火止戰、緩解危機、恢復和平發揮建設性作用……呼籲各方盡快恢復和談，推動重返政治解決軌道……「希望烏俄為對話談判保留希望，無論有多大的困難和挑戰，都不要關死政治解決的大門」。

中國上月24日俄羅斯入侵烏克蘭1週年當天，發表政治解決烏克蘭危機的12點立場，呼籲各造停火和談、解決人道危機、維護核安以及減少戰略風險，並主張摒棄冷戰思維，疑似暗指挺烏的美國與北大西洋公約組織（NATO）。

烏克蘭外長庫列巴。（路透）

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