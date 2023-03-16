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    蕭茲接受日媒訪問 警告中國：不要以武力改變台海現狀

    德國總理蕭茲（左）去年11月訪問中國，與中國國家主席習近平會面。（美聯社檔案照）

    德國總理蕭茲（左）去年11月訪問中國，與中國國家主席習近平會面。（美聯社檔案照）

    2023/03/16 21:59

    〔編譯管淑平／綜合報導〕日本和德國18日將在東京舉行首次政府間磋商，德國總理蕭茲16日在《日經亞洲（Nikkei Asia）》的訪問中，談到台海議題時警告中國，不要用武力改變台海現狀。

    蕭茲將率領部長代表團訪問日本，18日與日本首相岸田文雄和日本內閣舉行政府間磋商。他行前在柏林總理府接受《日經亞洲》訪問。被問到可能的台海衝突，他說，「就像美國、日本和其他許多國家，我們遵循『一個中國政策』」，但是蕭茲提醒北京，「我們也表明，絕對不能使用武力來改變現狀」。

    德國的亞洲政策一直優先著重中國，並且長期聚焦與北京的貿易關係。不過，俄羅斯侵略烏克蘭，凸顯過度依賴一個國家的危險，並且據信柏林政府預計即將批准的新中國政策。

    蕭茲說將降低德國對中國的經濟依賴，會避免「對個別國家一面倒的依賴，並且打開新的銷售市場」。然而，德國並不打算與中國「脫鉤」。蕭茲在這場訪問中避免嚴詞批評北京，指中國是經濟大國，是夥伴，是競爭者，同時也是體制對手，「不會脫鉤」，會在經濟上繼續合作；但是他也說，「在此同時，我們持續發展我們與其他亞洲夥伴的關係。」

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