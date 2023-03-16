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    除了TikTok還要注意大疆無人機！ 美議員要求禁止政府採購、重評國安威脅

    中國大疆公司標識和大疆無人機。（法新社檔案照）

    中國大疆公司標識和大疆無人機。（法新社檔案照）

    2023/03/16 20:39

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國短影音社群應用程式「抖音」國際版TikTok的用戶資料安全引起疑慮，美國政府15日更要求TikTok中國母公司「字節跳動」出脫TikTok持股。除了TikTok，16名美國國會議員也聯名要求政府，評估中國「深圳大疆創新科技」（SZ DJI）無人機可能帶來的威脅。

    參與連署的16名聯邦參議員包括，參議院情報委員會主席、民主黨議員華納（Mark Warner），以及共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）。聯名信指出，受到廣泛使用的大疆無人機，有可能被用來提供中國政府有關油氣管、鐵道、發電站等關鍵基礎設施的情資，議員要求美國國土安全部網路安全和基礎設施安全局（CISA）局長伊斯特利（Jen Easterly），「重新檢視」該局對大疆的安全風險分析。

    議員指出，大疆的無人機在美國被廣泛使用，2021年市占率達約90%，該局2019年曾表示，美國政府對中國無人機有「強烈關切」。

    大疆公司尚未回應此事。國土安全部網路安全和基礎設施安全局拒絕向媒體評論，表示會直接向議員回應此事。

    華納和共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）2月重新提出「美國安全無人機法案（American Security Drone Act of 2023），禁止聯邦政府機關採購來自被認為具國安威脅國家的無人機，包括禁止採購在中國或任何「受中國影響或控制」之實體製造或組裝的市售無人機，或者無人飛行器系統。華納在提案聲明中說，「向外國、特別是向那些被認定是國安威脅的國家採購無人機，是危險的」。

    美國國防部2017年就已明令禁止轄下採購「大疆」無人機，不過，日前的中國間諜氣球事件，重新燃起對中國無人機的安全疑慮。

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