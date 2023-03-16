烏軍遠程火力打擊？俄聯邦安全局大樓起火爆炸

俄羅斯聯邦安全局（FSB）羅斯托夫州邊防管理局大樓16日失火，還傳出爆炸聲，現場濃煙蔽天。（擷取自BAZA Telegram）

2023/03/16 19:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕從去年底以來，俄羅斯的購物中心、工廠甚至民間建築等各類設施發生一系列原因不明的火災與爆炸，16日最新消息傳出，俄羅斯聯邦安全局（FSB）羅斯托夫州邊防管理局大樓16日發生大火，爆炸聲不斷。

FSB羅斯托夫州邊防管理局大樓，位於烏東港市馬立波（Mariupo）以西約182公里，距離俄烏邊界不遠。

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《烏克蘭真理報》報導，據《塔斯社》等俄媒說法，起火原因是邊防管理局的倉庫發生爆炸，目前當局已出動20輛消防車趕到現場搶救。

據俄國自媒體Baza在Telegram頻道發布的消息，目擊者在煙霧瀰漫之前，聽到爆炸聲，當地居民稱，這起事故已造成人員死傷，確切傷亡人數仍不明。

在此之前，一架烏克蘭無人機2月28日直闖俄羅斯首都近郊，在莫斯科東南部約100公里處被攔截打下，有可能是烏克蘭用來攻擊俄國石油設施的武器，也顯示烏軍可能已具備深入俄境的火力打擊能力。

（失火影片網址）

https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1636306570790449155

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