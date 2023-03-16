不樂見瑞典芬蘭入北約 克里姆林宮：俄羅斯不是威脅

克里姆林宮發言人佩斯科夫（見圖）說，對瑞典與芬蘭來說，俄羅斯並不是威脅，他很遺憾兩國做出加入北約的決定。（歐新社資料照）

2023/03/16 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯克里姆林宮今（16）日說，對瑞典與芬蘭決意加入北大西洋公約組織（NATO）感到非常遺憾，因為對芬蘭來說，俄羅斯並不是一個威脅。

《法新社》報導，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說：「我們表達過許多次，對於芬蘭瑞典申請北約會籍感到遺憾，也說過許多次，對這些國家來說，俄羅斯不構成威脅。」

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佩斯科夫又說：「我們跟這些國家沒有任何爭端……，他們從未對我們造成威脅，而且，從邏輯上來說，我們也沒有威脅過他們。」

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）於去年年2月24日揮軍入侵鄰國烏克蘭後，芬蘭與瑞典就放棄了長久以來的的軍事不結盟國策，去年5月向北約申請成為會員。

北約憲章規定，接納新成員須取得會員國一致同意，目前30國會員中，僅剩土耳其與匈牙利尚未批准。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）說，土耳其方面已作出是否要批准芬蘭入會的決定，他本週將訪問伊斯坦堡（Istanbul），與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）碰面，當面尋求答案。

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