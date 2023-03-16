南韓警搜索國防部 查風水師介入國政疑雲

南韓總統府遷址，青瓦台走入歷史。（美聯社檔案照）

2023/03/16 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）自從競選期間，甚至當選後隨即進行總統辦公室遷移，外界盛傳尹錫悅迷信占卜巫術，並有議員直指風水師「天供」（另稱：「天公」大師）參與其中，韓國警方當地時間週三突襲搜查國防部，查扣車輛通行紀錄、監視器畫面等資料，追查總統官邸遷址是否與風水師有關。

星島日報報導首爾市警察廳週三派員到位於龍山區的國防部總部搜證約2小時，查扣車輛進出國防部的相關資料與畫面。

請繼續往下閱讀...

報導指出，雖然尹錫悅一再駁斥迷信的傳言，並加以否認，甚至不惜槓上爆料的議員及媒體，對多人提告誹謗。其中包括指控尹錫悅聽信風水師「天供」，讓風水師訪問國防部陸軍辦公室的議員金鍾代（Kim Jong-dae）；另外，上月國防部前發言人勝粲向媒體表示，新總統官邸在選址時，「天供」曾到訪國防部、參謀長官邸。後來尹錫悅也對勝粲、2家媒體追加告訴。

尹錫悅與夫人金建希去年11月遷入新官邸，堅決否認找「天供」看風水。

綜合外媒報導，尹錫悅去年剛當選就在3月20日宣佈將總統辦公室搬離青瓦台，遷往首爾龍山的國防部大樓，以兌現競選承諾和強化與民溝通。專家憂心，這可能引起北韓當局警戒，並使國際觀感不佳。共同民主黨一些官員表示，尹錫悅遷移總統辦公室，根本是為了青瓦台風水不佳的說法。

當時南韓行政安全部推算，總統辦公室及秘書室遷往國防部大樓約需495億韓元（約新台幣11億6000萬元）。

青瓦台自古以來被視為風水寶地，在高麗肅宗年間（西元1054至1105年），風水地理家金謂磾曾上書稱此地受山地環繞守護，建議在此建立都城，肅宗因此在此設都「南京」，並在現今青瓦台位置建設別宮；之後朝鮮時代的李氏王朝也沿用當時宮殿。

到了日據時期，日軍在此興建總督官邸；韓國光復後於1948年建立政府時，時任總統李承晚在此興建「景武台」，也就是現今的青瓦台，之後在前總統尹潽善任內正式改名為青瓦台。

不過，近代例任韓國總統卸任後晚景淒涼，風水學家對青瓦台到底是「吉地」還是「凶地」爭議不斷。

青瓦台。（路透檔案照）

南韓新的總統辦公室位在首爾市龍山洞的國防部大樓（見圖）。（歐新社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法