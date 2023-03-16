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    中國流亡富商郭文貴紐約被捕 涉詐騙支持者10億美元

    2023/03/16 04:12

    〔中央社〕中國流亡富商郭文貴今天在紐約遭到逮捕，並且被控從他的反中活動支持者手中詐騙約10億美元（約新台幣306億元）。他受到中國政府通緝，並與美國前總統川普的昔日政治顧問巴農關係密切。

    法新社報導，美國司法部指控，郭文貴與依然在逃的共犯余建明（Je Kin Ming）涉嫌從一項投資計畫的參與者手中騙取資金，用以購買奢侈品，包括一艘遊艇、一棟4645平方公尺豪宅及一輛價值350萬美元的法拉利。

    據報導，這些罪行發生在郭文貴2014年逃離中國之後。郭文貴曾是坐擁數十億的地產大亨，在流亡後成為了對中國政府內部貪污行為的直言不諱批評者，但仍面臨詐欺等指控。

    此外，美國司法部還表示，郭文貴在流亡紐約期間，利用他身為中國政府批評者的聲望，在網路上獲得大量支持者。

    據悉，這些支持者被鼓勵捐贈或投資郭文貴掌控的非營利組織或生意，包括他的旗下公司GTV Media Group，川普的前政治顧問巴農（Steve Bannon）是該公司董事。

    他的活動後來募得數億美元資金，包括一個向會員承諾可觀奢侈品福利的線上俱樂部、加密貨幣平台「喜馬拉雅交易所」（Himalaya Exchange）及「喜馬拉雅農場聯盟」（Himalaya Farm Alliance）。

    美國司法部指出，郭文貴與余建明將這些資金挪為己用，包括用於購買郭文貴在新澤西州的房產及遊艇。1120316

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