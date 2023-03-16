伊朗再爆反政府抗議！人民歡慶跳火節 怒燒頭巾、領袖肖像

伊朗人歡慶傳統的「跳火節」。（法新社）

2023/03/16 00:49

〔中央社〕追監團體週三透露，在伊朗歡慶傳統的「跳火節」同時，週二晚上再次爆發反政府抗議。跳火節是波斯新年的前奏。

《法新社》報導，社群媒體張貼的影片顯示，一群群伊朗人民高喊反政府口號，將頭巾扔入火中，並焚燒宗教領袖的肖像。

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跳火節在波斯日曆年最後一個週二的夜間，而波斯年的最後一天是陽曆3月20日。跳火節是伊朗人信奉伊斯蘭之前的傳統之一，什葉派教士大致不以為然，但年輕人喜歡過這個節日。 在這個節日期間，民眾跳過火堆以示迴避惡靈，還會燃放爆竹。許多爆竹是自製，每年都會造成傷亡。

這是伊朗去年9月因22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）被指違反女性著裝規定而遭逮捕並在拘留期間死亡後引爆抗議以來的首次跳火節，追監抗議活動的社群媒體頻道1500tasvir，張貼了數十人在德黑蘭埃克巴坦（Ekbatan）區遊行的影片，這些人高喊「我們又來了，抗爭持續中」。 1500tasvir還張貼了裏海沿岸附近拉希特（Rasht）一大群人高呼反政府口號的影片，以及德黑蘭民眾朝警車扔擲煙火的鏡頭。

影片顯示，德黑蘭婦女圍著火堆跳舞，並興高采烈地將她們依規定必須戴上的頭巾丟入火中。

總部設在紐約的伊朗人權中心（Center for Human Rights in Iran）表示，在伊朗西部庫德族居住區也出現了抗議，艾米尼故鄉薩蓋茲（Saqez）市的民眾高喊「獨裁者去死」，據報安全部隊動用了催淚瓦斯。首都德黑蘭的抗議民眾在埃克巴坦區焚燒了繪有最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）肖像的布條。

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