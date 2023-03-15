稱俄美關係「非常糟糕」 俄控美無人機「關詢答機」情蒐

俄羅斯駐美大使安托諾夫14日被美國國務院召見後，向記者發表談話。（美聯社）

2023/03/15 21:35

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府指控俄國2架戰機「蘇愷-27（Su-27）」戰機，14日在黑海上空「撞擊」一架正在國際空域活動的美軍MQ-9「死神」無人機，導致無人機損毀墜海。對此，克里姆林宮15日表示，俄美關係正處於「很糟糕的狀態」，在最低點。

《路透》15日報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）15日表示，兩國高層尚未就此事接觸，除了俄國國防部的聲明，他也沒有其他要補充的說法。他說，兩國關係「處於最低點，在非常糟糕的狀態」，但是在此同時，俄國從未拒絕建設性的對話，「現在也不拒絕」。

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美軍表示，該架無人機當時在黑海上空的國際空域進行例行偵察行動，遭俄方「撞擊」，被迫墜入黑海。國務院在事發後召見俄國駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）抗議。

俄羅斯否認撞擊該架無人機導致墜毀，俄國國防部聲明說，該空域已事先公告為特別軍事行動區空域，俄國戰機是偵測到「入侵者」，緊急升空前去確認來者身份，並未與該架無人機接觸，也未動用武器，「該架MQ-9無人機在一次急遽的動作後失控，失去高度墜海」。

安托諾夫結束與美方約半小時的會談後，重申國防部的聲明，指稱美軍該架無人機是「關掉詢答機，蓄意、挑釁地朝俄國領土行動」，俄國非常明白，美軍在鄰近俄國邊境地區進行「令人無法接受的」活動，目的是「收集情報給基輔用來攻擊俄軍和俄國領土」。他要求美方「自制」、「停止飛近俄國邊境」。

美國空軍MQ-9「死神」無人機。（歐新社檔案照）

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