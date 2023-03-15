為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    稱俄美關係「非常糟糕」 俄控美無人機「關詢答機」情蒐

    俄羅斯駐美大使安托諾夫14日被美國國務院召見後，向記者發表談話。（美聯社）

    俄羅斯駐美大使安托諾夫14日被美國國務院召見後，向記者發表談話。（美聯社）

    2023/03/15 21:35

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府指控俄國2架戰機「蘇愷-27（Su-27）」戰機，14日在黑海上空「撞擊」一架正在國際空域活動的美軍MQ-9「死神」無人機，導致無人機損毀墜海。對此，克里姆林宮15日表示，俄美關係正處於「很糟糕的狀態」，在最低點。

    《路透》15日報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）15日表示，兩國高層尚未就此事接觸，除了俄國國防部的聲明，他也沒有其他要補充的說法。他說，兩國關係「處於最低點，在非常糟糕的狀態」，但是在此同時，俄國從未拒絕建設性的對話，「現在也不拒絕」。

    美軍表示，該架無人機當時在黑海上空的國際空域進行例行偵察行動，遭俄方「撞擊」，被迫墜入黑海。國務院在事發後召見俄國駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）抗議。

    俄羅斯否認撞擊該架無人機導致墜毀，俄國國防部聲明說，該空域已事先公告為特別軍事行動區空域，俄國戰機是偵測到「入侵者」，緊急升空前去確認來者身份，並未與該架無人機接觸，也未動用武器，「該架MQ-9無人機在一次急遽的動作後失控，失去高度墜海」。

    安托諾夫結束與美方約半小時的會談後，重申國防部的聲明，指稱美軍該架無人機是「關掉詢答機，蓄意、挑釁地朝俄國領土行動」，俄國非常明白，美軍在鄰近俄國邊境地區進行「令人無法接受的」活動，目的是「收集情報給基輔用來攻擊俄軍和俄國領土」。他要求美方「自制」、「停止飛近俄國邊境」。

    美國空軍MQ-9「死神」無人機。（歐新社檔案照）

    美國空軍MQ-9「死神」無人機。（歐新社檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美無人機遭俄機撞毀 將領憂風險升高
    2023/03/15 09:58

    美無人機遭俄機撞毀 將領憂風險升高
    否認俄機撞美機 俄駐美大使：無權接近俄國邊境
    2023/03/15 09:39

    否認俄機撞美機 俄駐美大使：無權接近俄國邊境

    等不及啦！疫情後最新出國攻略！
    MQ-9無人機遭俄機撞擊墜毀 白宮：進行回收不落外人手中
    2023/03/15 08:06

    MQ-9無人機遭俄機撞擊墜毀 白宮：進行回收不落外人手中
    美無人機在黑海上空遭俄機撞毀 美軍痛斥俄國不安全行為
    2023/03/15 06:57

    美無人機在黑海上空遭俄機撞毀 美軍痛斥俄國不安全行為

    喝兒茶素最多的綠茶 能降脂肪肝
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播