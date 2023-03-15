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    炮灰不夠了！俄擬調整徵兵年齡上限 還再募40萬「合同兵」

    去年6月17日，俄羅斯鄂木斯克一批新兵準備乘車前往軍營報到。（路透）

    去年6月17日，俄羅斯鄂木斯克一批新兵準備乘車前往軍營報到。（路透）

    2023/03/15 16:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯在烏克蘭戰場蒙受巨大損失之際，繼打算調整徵兵年齡上限後，從4月1日起，將啟動新一輪「合同兵」（約相當於台灣的志願役）招募工作，計畫新增40萬兵力。

    據自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）14日報導，俄羅斯國防部各地區發出命令，指出應與哪些人簽署相關文件。幾家地方媒體立即公佈了合同兵的總數，根據國防部的計劃，有必要補充40萬人。

    今年1月，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）宣布了在3年內將俄羅斯軍隊人數增加到150萬的目標。據推測，其中將近一半將是合同兵。

    此外，一項擴大公民徵召入伍年齡上限的兵役法修正案，已於上週提交國會下議院「國家杜馬」（State Duma）審議，將把原先的徵兵年齡門檻從27歲上調至30歲，不過須歷經1至3年的過渡期，最低門檻才會從18歲調整至21歲。被不少批評者認為，是為了增加符合徵召入伍資格的人數，並藉此彌補入侵烏克蘭戰爭所投入的大規模人力短缺。

    俄羅斯現行兵役法規定，年齡在18至27歲之間的俄羅斯男性公民必須承擔服兵役的義務。自2008年1月1日起，俄軍義務兵服役期限縮短為1年。

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