英智庫民調：僅6％英國民眾認為中國不構成威脅

澳洲總理艾班尼斯（左起）、美國總統拜登和英國首相蘇納克，13日在美國加州聖地牙哥海軍基地，針對提供澳洲核動力潛艦公布三方合作協議。一般認為，此計畫劍指中國。（美聯社）

2023/03/15 16:36

〔中央社〕英國智庫「政策交流」近日發布的民調結果顯示，僅6%英國民眾認為中國不構成任何威脅。一旦中國侵台，英國是否應動用軍力保衛台灣，支持（38%）與反對（37%）的英國民眾比例相當。

另有24%受訪民眾不確定英國是否應動用軍力保衛台灣。以年齡層區分，35歲以下的英國民眾最支持動用軍力保衛台灣，比例達45%；接著是65歲以上的民眾，支持與反對各占4成；35至64歲主要勞動人口則是最有可能反對「武力保台」的族群。

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「政策交流」（Policy Exchange）是親保守黨智庫，政壇影響力可觀。

前述民意調查題為「AUKUS與中國」，由智庫委託英國市調公司Opinium於3月10日至12日執行田野調查，訪問2000名英國18歲以上民眾。調查進行方式包括事先提供受訪民眾符合「中立」原則的參考資料，內容涉及英美澳三方安全夥伴關係AUKUS、英國政府稱中國構成「體制性挑戰」，以及中國可能侵略台灣。

根據民調結果，54%受訪民眾肯定AUKUS能有效嚇阻中國在印太區域侵略性的行為；不同意的民眾則占20%。以年齡層區分，65歲以上的英國民眾認為AUKUS能發揮嚇阻中國效果的比例最高，達61%；35至49歲的英國民眾則是最不同意這個說法的族群，不同意者達49%。

另一方面，高達65%的英國民眾認為，與盟友進行尖端科技合作有助英國提升面對中國的競爭力；64%民眾認為，像AUKUS這樣的合作將讓英國更安全。

2021年9月締結的AUKUS合作項目包括極音速和電子戰力、量子科技、人工智慧等高科技，以及情資分享、協助澳洲打造搭載傳統武器的首批核動力潛艦。

英、美、澳13日發布聯合聲明，提及潛艦建案執行細節。根據聲明，三國將共同打造名為AUKUS的核動力潛艦，由英國主責設計、美國主責提供先進潛艦科技。AUKUS潛艦將在澳洲與英國海軍服役，並由澳洲與英國分別在本國境內建造。

聲明指出，今年起，澳洲軍方與文職人員將接受英、美海軍訓練，並在英、美的潛艦工業基地學習。同樣是今年起，美方擬提高潛艦訪問澳洲的頻率，並將在靠港停留期間，就近訓練澳方人員。英國則將自2026年起在澳洲執行類似計畫。

根據規劃，2030年代初期起，美國將陸續向澳洲出售3艘維吉尼亞級（Virginia class）核動力潛艦，總計最多可出售5艘。2030年代晚期，英國第一批AUKUS潛艦將投入服役，澳洲則得等到2040年代初期。

分析指出，澳洲自建的現役柯林斯級（Collins Class）柴電潛艦預計於2030年代退役，澳洲海軍在2040年代取得AUKUS潛艦之前，美方供應維吉尼亞級潛艦有助填補可能出現的空窗期。

儘管聯合聲明未點名中國，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）接受媒體採訪時也強調AUKUS不針對任何特定國家，外界普遍認為，AUKUS是「劍指中國」。

英國政府13日發布可謂施政方針的新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR），提到英國對於中國共產黨的舉措和意圖日益擔憂；中共領導下的中國在南海與台灣海峽的侵略態勢升高。英國將深化與盟友夥伴的協調合作、強化集體安全，並在必要時與中方抗衡、競爭、對抗。

新版IR也提到，英國將持續強化在歐洲－大西洋以外的嚇阻、防衛能力以及前進部署，並將致力維護台海情勢穩定，在東海、南海反對任何單方面對現狀的改變。

英國智庫「地緣戰略理事會」（Council on Geostrategy）副研究員薩金特（Gray Sergeant）14日撰文指出，不過是幾年前，英國首相和外交大臣通常不會公開主動提及台灣，但現在會這麼做。新版IR明確指出英國將致力維護台海穩定，也是值得關注的新趨勢。

此外，自去年9月就任以來，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）與中方對口對話時，兩度強調英國對台海和平的重視，這兩次分別是2022年9月聯合國大會期間與時任中國外長王毅在紐約會晤、以及今年2月與現任外長秦剛通話。

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