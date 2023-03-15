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    否認俄機撞美機 俄駐美大使：無權接近俄國邊境

    俄羅斯駐美大使安東諾夫表示，俄羅斯不希望與美國對抗，但美國飛機也無權接近俄羅斯邊境。（美聯社）

    俄羅斯駐美大使安東諾夫表示，俄羅斯不希望與美國對抗，但美國飛機也無權接近俄羅斯邊境。（美聯社）

    2023/03/15 09:39

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一架MQ-9「死神」無人機14日在黑海上空遭俄軍Su-27戰機撞擊，墜毀於黑海。事件發生後，俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）被傳喚到美國國務院，安東諾夫表示，俄羅斯不希望與美國對抗，但美國飛機也無權接近俄羅斯邊境。

    綜合外媒報導，安東諾夫接受《CNN》訪問時指出，美軍這架無人機是一架多用途無人機，有效載荷可搭載高達1.7噸的炸藥，更質疑：「你能想像這樣的無人機是否突然出現在紐約或舊金山附近嗎？你能想像美國媒體、五角大廈對這種無人機的反應嗎？告訴我，當其他國家的國防部發現其邊界出現這種威脅時，他們會如何應對？」

    安東諾夫延續俄羅斯國防部「並沒有和美軍無人機接觸的說法」，強調俄羅斯飛行員在行動中非常專業、沒有和無人機接觸，俄軍戰機也沒有使用任何武器。安東諾夫指出當時該片空域已被劃入特別軍事行動的空域中，「我們已警告過不要進入，不要滲透」，更提到俄方將美方行為視為挑釁行為

    安東諾夫指出，近期他和美國國務院的溝通只是為了解決他們對俄羅斯行動的抗議，安東諾夫強調：「俄羅斯對於對抗不感興趣，為了俄羅斯與美國人民的利益，俄羅斯期望和美國建立務實關係。」

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