MQ-9無人機遭俄機撞擊墜毀 白宮：進行回收不落外人手中

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比指出，目前美方已在試圖回收無人機。（法新社）

2023/03/15 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國一架MQ-9「死神」無人機14日在黑海上空遭到俄軍Su-27戰機撞擊，MQ-9最後墜毀於黑海。美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）指出，目前美方已在試圖回收無人機，並提到俄軍時常在黑海攔截美軍飛機，但此次事件凸顯俄軍行動不安全且不專業。

根據美國《CNN》報導，柯比表示，在不透露太多細節的狀況下，他可以說的就是美方已經採取措施「保護」特定無人機，「這是美國的財產，我們顯然不希望看到除了我們以外的任何人得到它」。針對俄羅斯否認撞擊一事，柯比提到：「我們駁斥了俄羅斯的說法，在俄羅斯入侵烏克蘭一年後，我認為任何人應對於俄羅斯人提及他們在烏克蘭及周邊地區所做的一切時，都會抱持保留態度。」

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報導指出，在烏俄戰爭爆發前，美軍MQ-9就已在黑海上空持續執行任務，MQ-9飛行高度可達1萬5240公尺，可進行長時間偵察、情報蒐集任務，是追蹤戰場動態的理想平台。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）14日指出，美國在近期一段時間以來持續在黑海國際空域執行情報、監視及偵察任務，甚至可追溯至俄羅斯2022年入侵烏克蘭之前，俄軍在黑海上空的攔截行動很常見，但像這次的行為並不常見，非常不幸且不安全。賴德提到，在MQ-9被撞擊之前，俄軍機在MQ-9周邊飛行約30至40分鐘。

針對MQ-9無人機是否攜帶武器，賴德不願透露，僅表示美國國防部目前正在解密MQ-9執行任務時所獲取的情報，且俄羅斯並未回收被擊落的MQ-9。

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