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    資安關乎國安 印度新法規強制手機廠商「這件事」

    印度最近準備推出一項全新的安全法規，將強制要求智慧型手機廠商允許用戶解除安裝預先安裝在裝置的應用程式。（彭博資料照）

    印度最近準備推出一項全新的安全法規，將強制要求智慧型手機廠商允許用戶解除安裝預先安裝在裝置的應用程式。（彭博資料照）

    2023/03/15 00:17

    〔即時新聞／綜合報導〕印度最近準備推出一項全新的安全法規，強制要求智慧型手機廠商允許用戶解除預先安裝的應用程式。一名官員指出，預設程式可能會成為資安問題，「希望確保包括中國在內的任何國家，不會利用手機應用程式做偷偷摸摸的事，這關乎國安問題」。

    根據《路透》 報導，印度政府內部的2名知情人士指出，新法規推出的消息將可能導致各大手機廠商在印度的新產品發布會延期。知名公司如蘋果、三星，或小米等手機廠商將因此面臨損失。

    2名官員還提到，根據新法規，手機廠商必須提供手機用戶解除安裝既有應用程式的權利，甚至連手機的新機型都將由印度標準局（BIS）授權的實驗室檢查，印度政府目前還在考慮甚至是否有需要強制審查手機每一次的重大系統更新。而三星、蘋果和中國的幾家智慧型手機廠商的代表都將出席有關這個法規的閉門會議。

    印度近期似乎出現對手機app加強管制的跡象，2月時更是禁用了50款以上的中國手機app，其中不乏阿里巴巴（Alibaba）和騰訊（Tencent）等多間中國大型科技公司旗下的app。印度電子和訊息技術部（MeitY）指出，禁止使用的中國應用程式，是為避免app將敏感數據傳送到中國等外國的伺服器，對印度人的隱私和安全構成威脅。

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