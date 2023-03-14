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    拾荒男拿「冥紙」買肉 老闆「這樣做」網讚翻

    拾荒男拿出冥紙買肉，羊肉鋪老闆不但沒拒絕，還坦然收下。（擷取自抖音）

    拾荒男拿出冥紙買肉，羊肉鋪老闆不但沒拒絕，還坦然收下。（擷取自抖音）

    2023/03/14 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中國河南有民眾發現，有拾荒者竟然拿出冥紙到羊肉鋪買肉，老闆不但沒拒絕，還坦然收下，給了他羊肝。老闆說，這名拾荒者經常光顧，「肉不值錢，但能讓他吃飽」，畫面被放上社群平台，引起網友熱議，紛紛稱讚老闆善舉。

    綜合中媒報導，拾荒男子10日晚間到河南商丘市柘城縣肉鋪買肉，老闆收下他給的2張100元人民幣冥紙，隨手切了一塊羊肝遞給對方，一旁民眾看到老闆拍下，上傳抖音，開玩笑打上，「看看這個黑心老闆，一個羊肝竟然賣200元！」。

    得知老闆照顧弱勢族群的舉動後，網友們紛紛在影片下方稱讚老闆「心地好」，「知道別人的難處，看破不說破，為你按讚」，甚至有人希望公開店名和地址，「讓大家都去照顧老闆生意，必須要發財」。

    老闆說，這名拾荒男子看起來大約50多歲，已在附近流浪多年。一開始會用撿來的塑膠瓶到店裡交換食物，直到最近一、兩年才開始用冥紙買肉，他每次都會收下冥紙，如果不收，男子還會丟下肉不願意拿。

    「每次都切給他一塊肉，其實東西不值錢，但夠他填飽肚子了」，老闆透露，對方可能之前受過刺激，導致精神不太正常。拍下畫面的民眾也說，如果有人遇到這個人，希望能給他一口吃的。「心正不懼陰陽，一口吃的不值錢，但能讓他填飽肚子」，希望中國民眾多多照顧這類弱勢族群。

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