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    德軍超慘「缺廁所沒Wi-Fi」 國會專員搖頭：我覺得很可憐

    德國國會專員霍格（見圖）沉痛指出，德國國防軍的整體狀況十分糟糕，必須盡快改善。（歐新社）

    德國國會專員霍格（見圖）沉痛指出，德國國防軍的整體狀況十分糟糕，必須盡快改善。（歐新社）

    2023/03/14 23:13

    〔即時新聞／綜合報導〕一名德國國會官員今（14）日指出，德國軍隊目前「什麼都缺」，營區缺少廁所等設施，狀況甚至只能用「可憐」（pitiful）來形容，更慘的是，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）曾經許諾的1000億歐元（約合新台幣3.2兆）擴軍軍費，至今一毛錢都還沒撥下來。

    《法新社》報導，負責審查德國軍隊情況的國會專員霍格（Eva Hoegl）交付年度軍事報告指出：「德國聯邦國防軍擁有的所有東西都太少了，自從2022年2月24以來，情況又更加糟糕。」她說，「太少」這個描述，「適用於訓練，適用於演習，也適用於野戰裝備。」

    2022年2月24日俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）揮軍入侵烏克蘭後，德國政府宣布將大規模投資，誓言重建長期以來缺乏資金、勉強運作的國防軍，而德國擴軍的基礎是總理蕭茲去年公布的一筆1000億歐元的基金，不過霍格說：「很不幸的是，我必須點出，在2022年，這筆特別基金的一分錢都沒有花掉。」她敦促政府盡快撥款給軍隊。

    除此之外，霍格也呼籲政府改善德國軍隊營區的狀況，「我們全國上下的軍營都處在很可憐的情況」，因為營區缺乏「可用的廁所、乾淨的淋浴設備……，室內運動設施、伙房、護理設施、彈藥庫和軍械庫，最後還有同樣重要的無線網路設備（WLAN）」。

    霍格最後強調，改革軍隊的努力必須現在就加倍投入，「情勢逼得我們不能像2022年2月24日之前那樣繼續下去。」

    霍格形容，德軍不僅缺乏訓練與演習，軍備方面也不能讓人滿意。示意圖。（路透資料照）

    霍格形容，德軍不僅缺乏訓練與演習，軍備方面也不能讓人滿意。示意圖。（路透資料照）

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