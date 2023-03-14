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    菲美最大規模聯合軍演「肩並肩」4月登場 將首次包含「水上實彈演習」

    菲律賓和美國聯合軍演發言人今天表示，菲美將在下個月進行有史以來規模最大的聯合軍事演習。這突顯菲國在總統小馬可仕領導下與美國的關係有所改善。（路透）

    菲律賓和美國聯合軍演發言人今天表示，菲美將在下個月進行有史以來規模最大的聯合軍事演習。這突顯菲國在總統小馬可仕領導下與美國的關係有所改善。（路透）

    2023/03/14 20:46

    〔中央社〕菲律賓和美國聯合軍演發言人今天表示，菲美將在下個月進行有史以來規模最大的聯合軍事演習。這突顯菲國在總統小馬可仕領導下與美國的關係有所改善。

    路透社報導，菲律賓認為中國在南海採取「挑釁」行動，今年的「肩並肩」（Balikatan）演習也將在這個背景下進行。

    菲律賓軍方訓練中心負責人和演習發言人洛希科（Michael Logico）表示，演習將於4月11日至28日舉行，雙方將有1萬7600人員參加，其中有約1萬2000人來自美國，並將首次包含「水上實彈演習」。

    洛希科說：「這是正式的最大規模肩並肩演習。」

    在此之前，最大規模的聯合演習於2015年舉行，有超過1萬1000名士兵參演。

    小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上個月決定擴大美軍進入菲律賓軍事基地權限，中國稱此舉破壞了地區穩定。

    洛希科談到關於聯合演習進一步激怒中國的可能性時說：「我們擁有保衛我們領土絕對且不可剝奪的權利。我們來這裡是為了表明，我們已經準備好戰鬥。」

    「肩並肩」演習將在菲律賓多個省分進行，包括距離南海最近的地區巴拉旺島（Palawan Island）。洛希科表示，還將有來自澳洲的約111名國防軍參演，不過他們的參與將僅限於「規模較小的陸基演習」。

    2016年的美菲「肩並肩」（Balikatan）演習。（法新社）

    2016年的美菲「肩並肩」（Balikatan）演習。（法新社）

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