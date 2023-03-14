義國防部長：非法移民湧入歐洲 瓦格納集團是幕後黑手

義大利國防部長克羅塞托表示，俄羅斯傭兵瓦格納集團是助長非法移民湧入歐洲的幕後黑手，直指這是莫斯科對支持烏克蘭國家所採取的報復手段。（法新社）

2023/03/14 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕義大利上月底發生非法移民船海難事件，造成至少72人死亡，對此義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）本週一表示，俄羅斯傭兵瓦格納集團是助長非法移民湧入歐洲的幕後黑手，直指這是莫斯科對支持烏克蘭國家所採取的報復手段。

綜合外媒報導，克羅塞托13日在記者會上表示，近期來自非洲沿海地區出發的遷徙現象急遽增加，在相當大的程度上也是俄羅斯傭兵瓦格納集團（Wagner Group）正在採取的混合戰戰略之一，作為莫斯科報復支持烏克蘭國家所採取的報復手段。

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克羅塞托說，「正如歐盟、北大西洋公約組織（NATO）和西方等國家已意識到，網路攻擊是俄烏戰爭挑起全球對抗的其中一部分，他們現在應該也知道，南歐前線一天比一天更加危險。」

據義大利內政部的統計，今年為止有約2萬多非法移民自義大利沿海地區上岸；而在2022年同期僅約6000人，這帶給右翼政府極大壓力。大部份移民者是乘坐擁擠的船隻從北非出發，許多人可能會在途中喪命。

與此同時，瓦格納集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）在個人Telegram回應，「我們不清楚移民危機發生什麼事情，也不關心這件事情」，並敦促克羅塞托專注於自己國家事務。

報導稱，瓦格納集團遭控在數個非洲國家頻繁活動，包括利比亞、馬利（Mali）以及中非共和國（Central African Republic）等地區。

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