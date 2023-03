美政壇女權先鋒 前眾議員施羅德辭世

1999年4月30日,施羅德在洛杉磯會議中心接受採訪。(美聯社)

〔即時新聞/綜合報導〕美國前眾議員施羅德(Pat Schroeder)週一(13日)晚間辭世,享年82歲。身處女性不受重視的年代,施羅德始終在國會中捍衛女性、家庭的權利。

根據《美聯社》報導,施羅德的前新聞秘書坎普( Andrea Camp)表示,施羅德因為突發性的腦血管疾病,於本週一在佛羅里達州塞萊布倫(Celebration)一家醫院中辭世。

24年的政治生涯中,施羅德憑藉她敏銳的智慧與權勢菁英較量,迫使他們承認女性在政府中的合法地位。施羅德從不畏懼讓國會男同事們難堪,總是堅定捍衛立場,成了女權運動的重要指標。

1972年,施羅德首次在科羅拉多州(Colorado)當選國會議員,隨後輕鬆贏得連任達11次,一躍成為最有影響力的民主黨明星之一。

縱使如此,當1998年施羅德告別政壇時,仍透過新書「24 Years of Housework...and the Place is Still a Mess. My Life in Politics」,表達她對男性統治的失望情緒,及改革步伐緩慢的挫敗感。

施羅德是眾議院軍事委員會的首位女性成員。一位國會議員曾問她,如何能兼顧2個孩子的母親和國會議員角色,她幽默答道:「我有大腦和子宮,我善用他們」。

施羅德政治生涯的最大勝利之一,是於1993年推動了《家庭假法案》,為需要照護新生兒、生病孩童、年長者的美國公民,提供工作保障。

施羅德1962年與丈夫完婚,育有2子史考特(Scott Schroeder)和傑米(Jamie Schroeder)。

1979年7月31日,施羅德(右者)與另名國會女議員奇澤姆(Shirley Chisholm)在華盛頓的記者會上合影。(美聯社)

