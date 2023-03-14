美政壇女權先鋒 前眾議員施羅德辭世

1999年4月30日，施羅德在洛杉磯會議中心接受採訪。（美聯社）

2023/03/14 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國前眾議員施羅德（Pat Schroeder）週一（13日）晚間辭世，享年82歲。身處女性不受重視的年代，施羅德始終在國會中捍衛女性、家庭的權利。

根據《美聯社》報導，施羅德的前新聞秘書坎普（ Andrea Camp）表示，施羅德因為突發性的腦血管疾病，於本週一在佛羅里達州塞萊布倫（Celebration）一家醫院中辭世。

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24年的政治生涯中，施羅德憑藉她敏銳的智慧與權勢菁英較量，迫使他們承認女性在政府中的合法地位。施羅德從不畏懼讓國會男同事們難堪，總是堅定捍衛立場，成了女權運動的重要指標。

1972年，施羅德首次在科羅拉多州（Colorado）當選國會議員，隨後輕鬆贏得連任達11次，一躍成為最有影響力的民主黨明星之一。

縱使如此，當1998年施羅德告別政壇時，仍透過新書「24 Years of Housework...and the Place is Still a Mess. My Life in Politics」，表達她對男性統治的失望情緒，及改革步伐緩慢的挫敗感。

施羅德是眾議院軍事委員會的首位女性成員。一位國會議員曾問她，如何能兼顧2個孩子的母親和國會議員角色，她幽默答道：「我有大腦和子宮，我善用他們」。

施羅德政治生涯的最大勝利之一，是於1993年推動了《家庭假法案》，為需要照護新生兒、生病孩童、年長者的美國公民，提供工作保障。

施羅德1962年與丈夫完婚，育有2子史考特（Scott Schroeder）和傑米（Jamie Schroeder）。

1979年7月31日，施羅德（右者）與另名國會女議員奇澤姆（Shirley Chisholm）在華盛頓的記者會上合影。（美聯社）

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