為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美政壇女權先鋒 前眾議員施羅德辭世

    1999年4月30日，施羅德在洛杉磯會議中心接受採訪。（美聯社）

    1999年4月30日，施羅德在洛杉磯會議中心接受採訪。（美聯社）

    2023/03/14 16:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前眾議員施羅德（Pat Schroeder）週一（13日）晚間辭世，享年82歲。身處女性不受重視的年代，施羅德始終在國會中捍衛女性、家庭的權利。

    根據《美聯社》報導，施羅德的前新聞秘書坎普（ Andrea Camp）表示，施羅德因為突發性的腦血管疾病，於本週一在佛羅里達州塞萊布倫（Celebration）一家醫院中辭世。

    24年的政治生涯中，施羅德憑藉她敏銳的智慧與權勢菁英較量，迫使他們承認女性在政府中的合法地位。施羅德從不畏懼讓國會男同事們難堪，總是堅定捍衛立場，成了女權運動的重要指標。

    1972年，施羅德首次在科羅拉多州（Colorado）當選國會議員，隨後輕鬆贏得連任達11次，一躍成為最有影響力的民主黨明星之一。

    縱使如此，當1998年施羅德告別政壇時，仍透過新書「24 Years of Housework...and the Place is Still a Mess. My Life in Politics」，表達她對男性統治的失望情緒，及改革步伐緩慢的挫敗感。

    施羅德是眾議院軍事委員會的首位女性成員。一位國會議員曾問她，如何能兼顧2個孩子的母親和國會議員角色，她幽默答道：「我有大腦和子宮，我善用他們」。

    施羅德政治生涯的最大勝利之一，是於1993年推動了《家庭假法案》，為需要照護新生兒、生病孩童、年長者的美國公民，提供工作保障。

    施羅德1962年與丈夫完婚，育有2子史考特（Scott Schroeder）和傑米（Jamie Schroeder）。

    1979年7月31日，施羅德（右者）與另名國會女議員奇澤姆（Shirley Chisholm）在華盛頓的記者會上合影。（美聯社）

    1979年7月31日，施羅德（右者）與另名國會女議員奇澤姆（Shirley Chisholm）在華盛頓的記者會上合影。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美眾院外委會 一口氣通過《台灣保證實施法案》等8部挺台抗中法案
    2023/03/01 13:19

    美眾院外委會 一口氣通過《台灣保證實施法案》等8部挺台抗中法案
    美眾院中國委員會 擬在台開聽證會
    2023/02/13 05:30

    美眾院中國委員會 擬在台開聽證會

    宏匯廣場春季展售會開跑 新櫃開幕強勢登場
    4月率美跨黨議員來台 麥考爾︰威懾中國
    2023/02/09 05:30

    4月率美跨黨議員來台 麥考爾︰威懾中國
    美眾院決議 成立美中戰略特設委員會
    2023/01/12 05:30

    美眾院決議 成立美中戰略特設委員會

    等不及啦！疫情後最新出國攻略！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播