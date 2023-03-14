英首相︰英國國防預算增加多少 烏克蘭就能拿多少

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）（右）13日在美國聖地牙哥的AUKUS推動方案聲明中承諾英國將增加國防開支。（圖擷取自蘇納克推特）

2023/03/14 14:31

〔記者吳哲宇／台北報導〕英國首相蘇納克12日宣布，未來2年內將追加50億英鎊（約新台幣1854億元），強化英國國防實力，應對俄「中」新威脅。

根據軍聞網站「Naval Technology」報導，英國國防部13日發布的外交國防報告（Integrated Review，IR），證實蘇納克將追加投資50億英鎊在國防領域，雖然金額與英國國防部的期待仍有落差，但國防部仍盛讚此舉，並將妥善運用，以「應對日益動盪與複雜世界的直接挑戰」。

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同時，在其報告中表示，英國從2022年至今對烏克蘭的軍事援助價值為23億英鎊（約新台幣853億元），並承諾從2022年到2024年對烏克蘭的軍事援助將與未來2年內增加國防支出的目標相同，這代表烏克蘭在2024年底前至少會獲得總計46億英鎊（約新台幣1706億元）的援助。蘇納克說，這是英國首次將國防預算從GDP的2%基準增加到2.5%。

細分來看，50億英鎊中約有30億將用於核武計劃，這可能表明將進一步投資於無畏級核動力彈道飛彈潛艦或將「三叉戟二型」（Trident ll D-5）飛彈Mark 4版本升級為 4A版本，也能用於AUKUS計畫，與美國協助澳大利亞發展核動力攻擊潛艦的能力，另外還有部分開支將用於填補英國因協助烏克蘭對抗俄羅斯而被消耗掉的彈藥庫存。

這次IR預告的更新原因主要來自烏克蘭戰爭，它在報告中提及烏克蘭57次，俄羅斯和中國分別為48次和39次。英國軍隊幾乎提供了所有可用的陸上載具。包括挑戰者2主戰車、AS90 155公厘自走砲、M270多管火箭，以及風暴者防空裝甲車、鬥牛犬裝甲運兵車和獒犬地雷防護車。此外，在英國主導的「Interflex行動」計畫下，已有一萬多名烏軍通過了速成訓練。

目前英國的戰力缺口主要體現在陸軍，由於對烏克蘭的軍事援助、勇士步兵戰鬥車的退役以及阿賈克斯裝甲車計畫的延誤，導致英國陸軍戰力大量縮水，在公開數據的227輛現役戰車中，只有157輛挑戰者2型戰車可以在30天內立即作戰。

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