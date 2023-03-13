挺台防衛！路透：英去年批准售台潛艦零件和技術金額達63億創新高

路透披露，英國政府去年向台灣批售的潛艦零件和技術大增。圖為國軍海龍級潛艦及S-70C直升機。（路透）

2023/03/13 16:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》13日獨家報導，在台灣大力推動國造潛艦之際，英國政府去年向台灣批售的潛艦零件和技術大幅增加，但此舉可能影響英國與中國的關係。

根據英國政府出口許可數據，英國政府去年前9個月批准售予台灣的潛艦相關零件和技術，總價值達破紀錄的1.67億英鎊（逾63億台幣），比過去6年的總額還多。英國出口數據屬公開資料，但近期有關台灣的數據先前並未獲得報導。

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針對相關情事，中國外交部在回覆《路透》的聲明中表示，「若此事屬實，就是嚴重侵犯一個中國原則，破壞中國主權和安全利益，也破壞台海和平與穩定。中國高度關切此事，並堅決反對。」中方還呼籲英方，勿向台灣當局提供軍事支援。

英國政府一名發言人則在聲明中表示，英國「長期依據個案向台灣批售受管制的產品，這些個案符合武器和軍民兩用產品出口的規範」。此外，聲明中還提到，「我們認為台灣問題是一個應由台海兩岸人民透過建設性對話和平解決的問題，並且是在不動用武力、脅迫、威嚇的情況下。」

兩名知悉相關出口的英國國會議員及兩名前官員表示，英方擴大批售台灣潛艦零件和技術，反映英國愈來愈願意支持台灣。其中一名議員直言，此舉也表示英方在協助台灣加強防衛上「開綠燈」。

據了解，英國國際貿易部負責出口許可事務的出口管制機構，在去年前9個月批准了25件售台許可，項目類別為「潛艦零件」和「潛艦技術」，但究竟是哪幾間企業參與，以及出售何種零件和技術，則不得而知。

其中一種許可證類型為ML9，為「戰爭船艦、特別海軍設備、配件、零件及其他水面載具」；另一種許可證則是ML22，為研發、製造、操作、安裝、維護和修理等技術。

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