英國防委員會主席盼儘快組團訪台 可望創先例

英國國會下議院國防委員會主席埃爾伍德9日指出，委員會有組團訪問台灣的共識，希望不用太久就能成行。（中央社）

2023/03/13 10:31

〔中央社〕英國國會下議院國防委員會主席埃爾伍德告訴中央社，委員會有組團訪問台灣的共識，他希望不用太久就能成行。若順利於今年內成行，根據公開資料，這將是英國國會下議院國防委員會首次組團訪台。

埃爾伍德（Tobias Ellwood）9日接受中央社專訪時透露，國防委員會今年已規劃訪問華府，或許也會訪問烏克蘭、印度。儘管能赴海外訪問的次數有限，委員會成員普遍很有意願訪台。

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埃爾伍德去年11月底至12月初首次訪台，當時他是華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States,GMF）訪團一員，同行者包括美國與歐洲數個國家的現任或前任議員，以及前美國海軍副部長戴維森（Janine Davidson）等前美國官員。

保守黨籍、56歲的埃爾伍德出身陸軍，自2005年擔任國會議員至今，2020年接任國防委員會主席。他曾在英國國防部和外交部任官，分別負責退役、後備和現役軍人，以及中東、非洲事務。

去年訪台後，中國駐英大使館曾針對埃爾伍德公開表示台、英可開展更多安全合作發表聲明，譴責他「干涉中國內政」、「損害台海和平穩定」。

埃爾伍德告訴記者，實地走訪台灣有助增進對區域情勢的瞭解，因此持續有外賓訪台是「非常健康」的現象。他說對台灣民眾的「驚人韌性」印象深刻。至於中方是否曾私下對他施壓，他說，目前僅限於發布譴責聲明，而這樣的作法已成中方「例行公事」。

俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭，歐洲事務因此成為國防委員會關注重點，但埃爾伍德選擇在幾個月前加入國會議員交流平台「中國研究小組」（China Research Group）。

他指出，不受地域侷限、全盤瞭解世界局勢相當重要，特別是當「世界正變得更危險」、「新一波冷戰已展開」。

他說，避談「冷戰」是自欺欺人，但這一波冷戰將比上一波更複雜，原因之一是俄羅斯與中國的協作將日趨密切。

俄羅斯將持續企圖在中東歐前華沙公約國家擴大影響力、升高局勢，讓北大西洋公約組織（NATO）不得閒。另一方面，中國將持續推廣對以規則為基礎的國際秩序的另類詮釋、忽視國際法，並借力使力與俄羅斯一道對抗西方。

無論中、俄之間有多少矛盾，在對抗西方一事上，兩者有合作空間。埃爾伍德認為，世界正分裂為兩個相互競爭影響力的陣營，發生在烏克蘭的戰爭則顯示以規則為基礎的國際秩序有多麼脆弱、容易遭惡意行為者利用。

中國在台灣、多邊組織、跨國議題、甚至個別國家境內測試西方維護國際規範的意志與能耐。去年10月，中國駐曼徹斯特總領事館爆發外交官毆打和平示威港人事件，震驚英國各界。

埃爾伍德指出，上一次冷戰落幕後、長達約30年期間，被視為勝利者的西方各國「自我感覺良好」，輕忽中國快速壯大的軍事、經濟和科技力量。西方的防衛態勢遭自滿和鬆懈侵蝕，進而自我繳械；冷戰時期曾有的治國之道、直面敵人的勇氣、掌控議題走向的膽識，如今彷彿顯得生疏。

這讓西方容易成為被動反應的一方。以「敢言」著稱的埃爾伍德說，很可惜，這就是西方現在面對俄羅斯的態度，且對於支援烏克蘭的終極戰略目標為何，至今仍缺乏明確想像。

然而，若守不住烏克蘭，北京恐怕將有理由判定，西方不會對台灣採取堅定立場。西方花了整整一年才鼓起勇氣向烏克蘭提供主戰坦克（MTB），埃爾伍德說，各界有必要儘早認知到，北京實際上沒有改變自身行為的意願。

儘管北京侵蝕的不僅是台灣、而是全球整體安全，埃爾伍德指出，由於來自俄羅斯的威脅短期內不會消失，亞太地區國家有必要加強投資自我防衛和區域安全，而不是寄望歐美積極出手。他認為，亞太地區最終將出現「類北約」集體防衛組織；中國可以、也有必要參與相關安全對話，只要它接受所有成員一律平等這個前提。

台灣去年12月啟動兵役改革，2024年1月起，義務役將由現行4個月延長為一年。埃爾伍德對台灣國防改革有一定關注，談及對台灣兵役新制的看法，他說：「我訪問過許多歐洲國家，最好的後備戰力建構就在芬蘭。」

埃爾伍德極力推薦台灣派員前往芬蘭考察。他指出，芬蘭的制度能有效更新後備戰力，以利在最壞情況發生時，任何被動員的兵力都具備即戰力、清楚自己該做什麼；在總體防衛方面，「芬蘭是歐洲的佼佼者」。

至於英國等部分西方國家屢有呼聲主張及早擬定對中制裁措施，以嚇阻北京、或在共軍進犯和封鎖台灣時即刻啟動反制。埃爾伍德坦言，不認為各國已就此展開有意義的討論。

「我們還在認識中國真正意圖和行動方向的階段；別忘了，過去數十年，我們試圖親近中國、預設它終究會成為負責任的國際行為者。」埃爾伍德說：「但這顯然未成真，而我們仍未完全接受這個事實。」

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