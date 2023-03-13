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    印度政府反對同性婚姻 稱法令是保證異性不適用

    印度同性戀者爭取同性婚姻合法性，卻遭印度政府反對。（美聯社）

    印度同性戀者爭取同性婚姻合法性，卻遭印度政府反對。（美聯社）

    2023/03/13 11:37

    〔即時新聞／綜合報導〕印度最高法院接獲至少15起請求承認同性婚姻上訴案，外媒爆料，印度政府12日也向最高法院上訴稱「婚姻法令是保障異性關係」，法院不應該改變整個國家深植於宗教、社會的婚姻規範，此舉公開反對同性婚姻。

    根據《路透社》 報導，根據法院文件，印度法律部門表示，雖然社會可能存在各種形式關係，但是法律承認婚姻是保障異性戀，國家有權維護這一點。「同性伴侶生活在一起並發生性關係，無法與印度家庭以丈夫、妻子、孩子組成概念相比。」

    印度法律部門認為，法院不能改變早已深植整個國家宗教、社會規範的法律規範，任何法律結構改變應該是民選政府職責，而非法院來決定。

    印度LGBT活動人士表示，雖然印度最高法院2018年以「違法憲法」裁定同性性行為非刑法罪刑，確認他們憲法權力，但他們卻無法享有異性戀夫婦法律保障，「這是不公平的」。

    在印度社會保守同性戀議題引發爭議，在2018年最高法院裁決同性性行為非刑事罪刑後，許多宗教團體對此反對並上訴要求禁止同性性行為，同時，至少15起同性戀支持者也上訴要求法院承認同性婚姻，印度首相莫迪（Narendra Modi）所屬印度教民族主義政黨多名成員去年12月曾強烈要求政府有所作為。

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