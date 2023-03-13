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    「阿拉伯黛安娜」之女 約旦公主伊曼近日完婚

    約旦公主伊曼週日與夫婿賈米爾，在國王阿布杜拉二世的見證下完婚。（美聯社）

    約旦公主伊曼週日與夫婿賈米爾，在國王阿布杜拉二世的見證下完婚。（美聯社）

    2023/03/13 11:21

    〔即時新聞／綜合報導〕約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）和約旦王后拉尼婭（Queen Rania）的長女，週日（12日）與來自希臘顯赫家族的金融家完婚，海灣國家的王室成員多列席典禮。

    根據《路透》報導，26歲伊曼（Iman）公主、28歲新郎賈米爾（Jameel Alexander Thermiotis）週日的婚禮畫面，透過約旦國家電視台（JRTV）公開直播。兩人在阿布杜拉二世的見證下簽署結婚文件，並各自誦讀了一段古蘭經文，互許終身。

    婚禮中，可見伊曼公主身著蕾絲點綴的白色連衣裙，頭戴素雅的鑽石頭飾，在她的長兄、約旦王儲侯賽因（Hussein）陪同下，翩翩穿越宮殿花園，接受眾人祝福。

    新郎賈米爾出生於委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracus），來自希臘望族，於紐約金融界任職。兩人去年夏天宣布訂婚，但婚禮直至上週才確定舉行。

    難民出身、被譽為「阿拉伯黛安娜」的約旦王后拉尼婭，也在社群平台上給予愛女殷殷祝福，「祝賀我最親愛的伊曼，從妳出生那天開始，就不斷帶給我們快樂、愛和歡笑；期盼妳和賈米爾未來共譜的篇章同樣精彩！」。

    阿布杜拉二世的長子侯賽因王儲，預計將於稍晚6月1日，迎娶阿拉伯富豪之女拉吉瓦（Rajwa Al Saif）。約旦王世近期可說是喜事連連、熱鬧非凡。

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