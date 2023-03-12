生活成本太高！ 英國24所頂尖大學1/5學生考慮休學

英國物價飆升讓許多大學生背負龐大開支壓力。（彭博）

2023/03/12 16:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國衛報旗下《觀察家報》（The Observer）12日報導，由24間英國頂尖大學組成的「羅素大學集團」（Russell Group）近期進行的最大規模調查發現，現今每5位英國頂尖大學生中，就有1人因生活成本太高而考慮休學，另有4分之1經常缺乏食物和其他生活必需品。

羅素大學集團在今年1、2月針對8500多名大學生調查發現，超過半數受訪者表示，生活成本太高已影響他們的學業表現，包括必須額外打工來支付各項開銷，還有因營養不足和金錢壓力造成的學習集中度問題，甚至會因為負擔不起交通費而曠課。在社會經濟地位最弱勢的學生中，10人中有超過3人考慮休學。

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每週僅獲准打工20多小時的國際學生，同樣受到物價飛漲嚴重影響。

主導這項調查的倫敦大學學院學生會政策及研究經理布萊弗德（Dani Bradford）表示，「我們真的處在一個風險中，就是我們的大學體系僅向最有特權的人開放。」她坦言，「這不光是他們不能出門、無法喝杯咖啡、難以進行社交活動而已，而是有很多學生處在嚴重的貧困中，沒有管道逃出。」

倫敦大學學院一年級生布許（Sophie Bush）表示，由於生活成本高漲，她考慮停掉歷史和科學哲學課程，原本想唸碩博班，但她知道自己的財力負擔不起，「我必須放棄某些目標，用其他方式重新定位，因為我實際上付不出錢，這真的很令人難過。」

就讀愛丁堡大學智慧產權法律碩士班的芬蘭籍學生葛蘭吉（Evgenia Glantzi）表示，為了應付開銷，她現在1週打工25至30小時，有時還得翹課。來自低收入家庭的她無奈表示，自己將碩士班畢業視為取得好工作的途徑，「但放棄實在簡單多了。」她也提到，在英國脫歐後，歐洲學生面臨的困難愈來愈多，「在脫歐前，我們很受歡迎，現在感覺英國政府想趕我們走。」

研究者呼籲政府緊急採取行動，否則可能導致大學「僅向最有特權的學生開放」，讓數十年來擴大高等教育入學管道的努力功虧一簣。

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