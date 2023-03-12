龐皮歐：習近平冷酷無情 是全世界最大威脅

美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）近日接受美國之音專訪時指出，中國領導人習近平是全世界最危險的人，也是美國最大威脅。（美聯社）

2023/03/12 16:00

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）近日接受美國之音專訪時指出，中國領導人習近平是全世界最危險的人，也是美國最大威脅，並指應追究武漢實驗室意外洩漏中共的責任；他還讚賞拜登總統將向台灣派遣更多軍隊，並希望邀請蔡英文總統到他任職的華府智庫「哈德遜研究所」參觀演講。

龐皮歐表示，中國已經不是從前的中國，而是習近平的中國，他的全球霸權目標已經顯露無遺，而且已經開始為此努力，美國過去相信，如果有更多的交往，中國政府將開始以符合美國利益、雖然不一定符合我們價值觀的方式來行事，但中國政府今天不但沒有這樣做，還對美國進行全面滲透，冷酷無情的習近平不僅是美國最大威脅、也是比俄羅斯總統普廷或北韓領導人金正恩更難纏的對手，更是全世界所面臨的最大生存威脅，威脅到我們子孫後代在美國生活的方式。

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針對武漢肺炎病毒，龐皮歐指出，中共領導人早在2019年的秋天就知道有這個病毒，他們知道有實驗室洩漏，有醫生染病，但他們卻讓來自武漢的人坐上飛機到全世界各地，把這種病毒散播到我們所有人身上，「我祈禱本屆政府，老實說，應該是世界上每個國家，都將會開始追究中共許多年來恣意妄為的責任」。

龐皮歐也對拜登政府將向台灣派遣更多的訓練人員，增加台灣的軍備水平的決定表示讚賞，強調美國應該做得更多，並認為美國應強化地區聯盟，原因有二，一是當習近平做出愚蠢的事情，他們會做好準備；二是當習近平看到澳洲、日本、南韓等國攜手合作，菲律賓也在進行準備，與台灣政府一起備戰，這將提高習近平政府渡台動武前三思而行的可能性，這也是川普政府用來嚇阻對手的模式。

針對是否邀請蔡英文總統前往他任職華府智庫「哈德遜研究所」參觀演講，龐皮歐表示，如果能邀請蔡英文總統到華府訪問會很棒，並說他任內在台灣問題上做了很多事情，包括在國務卿任內作出取消「台灣交往準則」的決定，但對於沒在卸任的前1年就取消，而是等到2021年任內的最後幾天才取消感到遺憾。

龐皮歐指出，美國有一個龐大的、關於台灣的官僚機構的歷史，有一整套彼此的諒解，但現狀不是被我們、而是被習近平廢除了，他才是那個破壞相關各方努力達成的平衡的人。西方國家尤其是美國沒有做到的是對中共說：「你看，是你破壞了約定，所以為了公平，我們也應該回到原點，運用我們手裡的系統、能力和工具來重建雙方的關係，我們應該要說得非常清楚。台灣是獨立的國家。現在這種模糊的地位真的很危險，不僅對他們，對他們的鄰國和對美國也是如此。」

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