安德魯王子請印度心靈大師治療 英王拒付要他自掏百萬元

英安德魯王子據傳因皇室職位被拔，沒有皇室補貼，又沒拿到女王任何遺產，經濟不太寬裕。（法新社）

2023/03/12 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國王查爾斯三世（Charles III）近日被爆單獨繼承女王留下7.82億美元（約新台幣241億元）遺產，據傳安妮公主、愛德華王子都沒有意見，唯獨沒有皇室補貼的安德魯王子非常失望與懊惱，且他過去由女王付款的每年3.8萬美元（約新台幣117萬元）的印度心靈大師治療費如今也被新國王拒付，得自掏腰包。

綜合外媒報導，因「君王繼承君王遺產免稅」制度，英王查爾斯三世才單獨繼承女王所有遺產，為避免衍生出逃稅風波，他繼承後也沒有分給其餘3名手足，據了解，唯獨安德魯王子對此非常失望，因為他在捲入性侵案後，去年11月20暫停皇室職位後失去每年約24.9萬英鎊（約新台幣約924萬元）的皇室津貼，經濟已經不太寬裕。

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根據《太陽報》報導，安德魯王子近半年經歷英政府拔除隨扈、白金漢宮住宿被收回等，連過去由女王支付的印度心靈大師治療費，如今也被新英王拒付，知情人士指出，英國生活成本一直飆漲，許多家庭痛苦不堪，理所當然不會付百萬元幫住在豪宅的人請來印度大師做全面治療，新英王認為該筆費用應該由安德魯王子自己負擔。

據傳安德魯王子向好友抱怨，他竟然沒有收到女王的任何遺產，來幫助他重建生活。而他的好友透露，安德魯真的很絕望，認為他還是這個家庭的一份子，應該拿到一些經濟補貼。

不過，《太陽報》指出，女王在世時為子女都做好了安排，安德魯雖然沒有收到任何女王遺產，應該以別的形式拿到女王對他的經濟幫忙。

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