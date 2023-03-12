為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    義大利：已在南部外海營救逾1300名非法移民

    2023/03/12 05:00

    〔中央社〕義大利海岸防衛隊宣布，今天他們在南部海域進行3項任務，順利營救1300多名非法移民。兩週前，一艘移民船在義國南部外海觸礁，致命船難造成至少74人不幸喪生。

    路透社報導，近日越來越多非法移民抵達義國，給保守派政府帶來巨大壓力。政府去年10月就任時曾承諾減少移民人數，但今年來自北非和土耳其的移民人數卻急劇增加。

    義國海岸防衛隊表示，他們派出一艘船，將500名移民從離岸超過160公里的船隻上接走，隨後將他們送往雷焦卡拉布里亞（Reggio Calabria）。

    另有379名移民從同一水域的另艘船上被接走，很快就會被送上岸。

    一艘載有487名移民的漁船則被護送至卡拉布里亞（Calabria）的克羅頓港（Crotone），途中還被綁在拖船上，以協助維持船身穩定。

    海防隊透過聲明指出，「由於移民船超載，加上海象不佳，救援工作很複雜。」

    根據當地官員，另有200名移民在西西里島外海被接走，並將被送往卡塔尼亞（Catania）。空軍也正提供協助，以將部分移民運離拉姆培杜薩島（Lampedusa）擁擠的收容中心。

    截至目前，今年內已有1萬7000多名非法移民抵達義國，包括本週約有4000人，還有數以百計移民在穿越地中海前往歐洲的途中不幸喪生。

    上月26日清晨，一艘超載的木製移民船在距離義國南部斯特卡托迪庫特羅（Steccato di Cutro）100公尺處撞上礁石後沉沒。今天當局又在船難地點附近發現一具罹難的年輕女性遺體，讓這起意外的死亡人數來到74人。據推測，這艘船上仍有30人左右下落不明。1120312

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播