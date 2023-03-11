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    華府西藏抗暴日示威 美議員痛斥中國嗜血、文化種族滅絕

    美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨議員蓋拉格10日參加在華府中國駐美大使館前舉行的西藏抗暴日64週年集會。（美聯社）

    美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨議員蓋拉格10日參加在華府中國駐美大使館前舉行的西藏抗暴日64週年集會。（美聯社）

    2023/03/11 19:05

    〔編譯管淑平／綜合報導〕藏人權益運動人士10日在華府的中國駐美大使館前，舉行紀念西藏抗暴日64週年集會，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）親自出席，表達支持藏人自由，痛斥北京「嗜血」、「貪權」，對藏人進行「文化種族滅絕」。

    蓋拉格在中國大使館前向出席這場集會的藏人說，他要表彰藏人為藏人自由、文化奮戰的勇氣，並形容藏人是中共進行的「文化種族滅絕」的受害者。他指控中共「至今一點都沒有改變」，「依然是個威脅，依然狡詐，依然貪權、嗜血」。

    西藏抗暴日是紀念1959年西藏人為了反抗中國統治的起義行動，這場抗暴運動以失敗收場，藏人精神領袖達賴喇嘛也被迫流亡印度。至今北京依然對西藏實施高壓統治，壓迫被懷疑追隨流亡達賴喇嘛的藏人，仿效對新疆維吾爾族人的手法，設置廣泛的警察局、法外監禁中心，逮捕、監禁反抗北京統治的僧侶。

    蓋拉格說，眾院「美中戰略競爭特別委員會」成立初期就將人權列為優先事項，是向美國人傳達，中共不是遙遠的威脅，「我們越來越看到中共正努力削弱我們的主權，不管是透過中國的間諜氣球，或者美國青少年所用的中共控制的演算法，又或者是來自中國的芬太尼前驅物一年導致7萬美國人喪命」。

    中國外交部長秦剛日前罕見強硬警告美中摩擦的後果，聲稱「若美國不踩煞車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗。」

    蓋拉格10日集會後接受《美聯社》訪問，強調沒有人想為了台灣或者其他任何議題與中國發生戰爭，但是華府的思維已經改變，認為與中國經濟接觸的政策已經失敗。他說，「我想認清中共侵略的真面目，並且採取合理行動對抗那種清略，是遏阻長期侵略的最佳之道」。

    美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨議員蓋拉格10日參加在華府中國駐美大使館前舉行的西藏抗暴日64週年集會。（美聯社）

    美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨議員蓋拉格10日參加在華府中國駐美大使館前舉行的西藏抗暴日64週年集會。（美聯社）

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