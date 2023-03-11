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    奇蹟！美81歲阿公開車暴雪半埋 靠零食撐1週獲救

    81歲老翁開受困大雪中整整1週獲救。（擷取自加州因約郡治安官辦公室）

    81歲老翁開受困大雪中整整1週獲救。（擷取自加州因約郡治安官辦公室）

    2023/03/11 20:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州傳出一起奇蹟，81歲阿公開車受困大雪中整整1週，期間只靠少量零食果腹，所幸當地搜救隊發現他的手機訊號，成功獲救。

    美國有線電視新聞網《CNN》9日報導，81歲的前NASA員工傑瑞（Jerry Jouret）2月24日從加州大派恩（Big Pine）山間別墅出發，要回內華達州加德納維爾（Gardnerville）的家，卻走錯路受困在吉爾伯特埡口（Gilbert Pass）附近。

    當地當時持續下了好幾天大雪，數千戶停電，道路被雪掩埋，許多人困在路上，氣溫也從原先的攝氏-1度降到約攝氏-12度，傑瑞的孫子克里斯蒂安（Christian Jouret）說，當時阿公身上只穿了一件風衣，車內也只有一條被子和旅館的浴巾。

    傑瑞並沒有驚慌失措，選擇留在車內，定期發動車子預熱，藉此保存汽油和電瓶電量；受困期間，傑瑞除了吃車內為數不多的零食，也會搖下車窗吃雪。

    2月28日，加州因約郡（Inyo）治安官辦公室發布協尋，所幸在3月2日，當地公路巡邏隊發現傑瑞的手機信號，派出直升機搜索，最終飛行員發現傑瑞從車窗伸出的手臂，很快就被送往附近醫院治療。

    孫克里斯蒂安說，阿公獲救後只在醫院觀察幾個小時，甚至沒有出現體溫過低的狀況，

    護士們都非常震驚。傑瑞則說，他身體無恙，但心裡仍有些創傷。最後克里斯蒂安也說，希望阿公這起事件能給其他人一個警示。

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