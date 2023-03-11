加拿大小學生超狂！做實驗意外發現「過敏救命藥上太空變劇毒」

一群年僅9至12歲的加拿大小學生發現，被用於嚴重急性過敏的注射型腎上腺素「EpiPen」，若被帶上太空則會轉變成含有劇毒的物質。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

2023/03/11 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕速效注射型腎上腺素「EpiPen」，在臨床醫學上被視為「嚴重過敏」的救命藥，不過此藥近期被一群年僅9至12歲的加拿大小學生發現，這款救命藥物如果被帶上太空，竟會轉變成含有劇毒的物質，而這項驚人的發現甚至連國際太空總署（NASA）都不知道，他們也因此成為令大人們佩服的科學小英雄。

據《livescience》報導，加拿大安大略省一群年紀僅9至12歲的小學生，透過學校與渥太華大學一同開設的「學習者計畫」（PGL），進行一項研究宇宙輻射對腎上腺素的影響。他們先將腎上腺素樣本裝進實驗盒中，並透過高空氣球或火箭發射至太空邊緣，並在返回地球後，對該樣本進行檢測。

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結果他們發現，實驗盒內的藥物有87%含純腎上腺素，而其餘13%的藥物，竟轉變成具有強烈毒性的苯甲酸衍生物（Benzoicacid），而協助這些小學生進行檢測的渥太華大學化學與生物分子科學教授梅厄（Paul Mayer），也發出聲明證實該實驗結果。事後這群小學生們，將於今年6月到維吉尼亞州向NASA展示這項驚人發現，

另據報導指出，參與學習者計畫的學生本來只是想透過該研究，了解宇宙輻射對腎上腺素的影響，沒想到還真的發現，腎上腺素的確因為宇宙輻射而產生變化。目前他們計畫持續重複這項實驗，來驗證是否會獲得相同的結果。此外，這些孩子們還正在設計一種膠囊，用來保護太空中的EpiPen。

而所謂的宇宙輻射，是指由包括地球、太陽在內的恆星，所釋放出的極高能量粒子所構成。NASA表示，長時間暴露在宇宙射線下的太空人，容易有輻射症候群、癌症等疾病，而大氣層可保護地球上的生命，免於受到宇宙輻射的傷害。

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