為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南華早報：北京盼賀錦麗訪中 抵銷麥卡錫訪台衝擊

    北京當局希望，若麥卡錫日後真的訪台，美國副總統賀錦麗也能同時訪中。（彭博）

    北京當局希望，若麥卡錫日後真的訪台，美國副總統賀錦麗也能同時訪中。（彭博）

    2023/03/11 15:49

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕蔡英文總統月底出訪過境美國期間，將與美國聯邦眾議院議長麥卡錫晤談，但麥卡錫仍未排除日後親自訪台。對此，香港《南華早報》10日披露，中國方面為避免美中關係惡化，已提議在麥卡錫訪台同時，美國副總統賀錦麗能夠訪中。美國國務卿布林肯據稱已得知北京的主意。

    報導指出，雖然首次「英麥會」舉行地點從台北改在加州，但麥卡錫強調未來仍有可能訪台。因此，近幾個月來，北京當局考慮採取「二軌」（track two）策略，即比照1997年時任眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台前，時任美國副總統高爾先行訪中的模式，讓北京「保住面子」，可對內宣稱中方受到適當尊重，並且訪問層級更高。

    根據美國「總統繼任法案」，一旦總統離開職務，第一順位繼任者為副總統，接著才是聯邦眾議院議長。

    據了解，北京近期已向美方暗示，副總統賀錦麗在相同情況訪中，是可以被考慮的方案。

    美國智庫「布魯金斯研究所」資深研究員、前白宮國家安全會議中國、台灣和蒙古事務主任何瑞恩透露，「我已多次接獲中國友人提議，指如果麥卡錫訪台，美國行政單位也應比照金瑞契模式，對確保美中關係傳達同等訊號。」

    另一智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻則說，在美中爆發「間諜氣球」事件前，北京方面似乎非常熱中於上述提議，目前該提議已傳給國務卿布林肯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡總統將過境 美國務院：7年已6度非新鮮事
    2023/03/10 05:30

    蔡總統將過境 美國務院：7年已6度非新鮮事
    無視中國抗議！蔡英文擬過境 美國務院：符合美方長年政策
    2023/03/09 07:08

    無視中國抗議！蔡英文擬過境 美國務院：符合美方長年政策

    「誠美無二」台南東區虎尾寮頂級別墅全新落成
    彭博：美眾院議長麥卡錫證實 將與蔡總統在美會面
    2023/03/08 10:54

    彭博：美眾院議長麥卡錫證實 將與蔡總統在美會面
    「英麥會」移師加州 分析：務實且不挑釁
    2023/03/07 20:26

    「英麥會」移師加州 分析：務實且不挑釁
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播