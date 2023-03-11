南華早報：北京盼賀錦麗訪中 抵銷麥卡錫訪台衝擊

北京當局希望，若麥卡錫日後真的訪台，美國副總統賀錦麗也能同時訪中。（彭博）

2023/03/11 15:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕蔡英文總統月底出訪過境美國期間，將與美國聯邦眾議院議長麥卡錫晤談，但麥卡錫仍未排除日後親自訪台。對此，香港《南華早報》10日披露，中國方面為避免美中關係惡化，已提議在麥卡錫訪台同時，美國副總統賀錦麗能夠訪中。美國國務卿布林肯據稱已得知北京的主意。

報導指出，雖然首次「英麥會」舉行地點從台北改在加州，但麥卡錫強調未來仍有可能訪台。因此，近幾個月來，北京當局考慮採取「二軌」（track two）策略，即比照1997年時任眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台前，時任美國副總統高爾先行訪中的模式，讓北京「保住面子」，可對內宣稱中方受到適當尊重，並且訪問層級更高。

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根據美國「總統繼任法案」，一旦總統離開職務，第一順位繼任者為副總統，接著才是聯邦眾議院議長。

據了解，北京近期已向美方暗示，副總統賀錦麗在相同情況訪中，是可以被考慮的方案。

美國智庫「布魯金斯研究所」資深研究員、前白宮國家安全會議中國、台灣和蒙古事務主任何瑞恩透露，「我已多次接獲中國友人提議，指如果麥卡錫訪台，美國行政單位也應比照金瑞契模式，對確保美中關係傳達同等訊號。」

另一智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻則說，在美中爆發「間諜氣球」事件前，北京方面似乎非常熱中於上述提議，目前該提議已傳給國務卿布林肯。

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