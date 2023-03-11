超狂！98歲阿嬤參加5公里路跑 以59分6秒完賽

一名98歲老婦人琳德伯格在亞特蘭大5公里的路跑比賽中，以59分6秒完成賽事。（圖擷自Twitter）

2023/03/11 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕一名98歲老婦人琳德伯格（Betty Lindberg）上月25日，在亞特蘭大5公里的路跑比賽中，以59分6秒完成賽事，使得原本就是世界紀錄保持者的她再度成熱門討論話題。

綜合外媒報導，去年97歲的琳德伯格以55分48秒跑完5公里，成為95歲以上5公里路跑的世界紀錄，比原先紀錄快30分鐘以上，今年琳德伯格再度參加5公里賽事，年齡增長1歲的她依然在1小時內完成賽事。

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壓線影片曝光，琳德伯格身穿紅色背心，衝過終點線，全場熱烈歡呼，她看了看手腕上的手錶，舉起手來，露出燦爛的笑容，也成為該賽事95-99歲年齡組冠軍；她受訪時表示：「我只是盡可能地移動。」

除了保有95歲以上5公里紀錄外，琳德伯格在她91歲的時候以6分57秒56的成績跑完了800公尺，成為90歲以上800公尺的世界紀錄保持者。

WOW! GO GIRL!



98-year old Betty Lindberg completed the Atlanta 5K marathon in 59 minutes, 6 seconds.



She now holds the world record! ???? You are only as old as you think you are!



Enjoy your week-end... pic.twitter.com/S7J6TBPMr1 — Stranger Than Fiction News （@justnotthenews） March 11, 2023

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