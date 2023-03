超狂！98歲阿嬤參加5公里路跑 以59分6秒完賽

2023/03/11 13:54

〔即時新聞/綜合報導〕一名98歲老婦人琳德伯格(Betty Lindberg)上月25日,在亞特蘭大5公里的路跑比賽中,以59分6秒完成賽事,使得原本就是世界紀錄保持者的她再度成熱門討論話題。

綜合外媒報導,去年97歲的琳德伯格以55分48秒跑完5公里,成為95歲以上5公里路跑的世界紀錄,比原先紀錄快30分鐘以上,今年琳德伯格再度參加5公里賽事,年齡增長1歲的她依然在1小時內完成賽事。

壓線影片曝光,琳德伯格身穿紅色背心,衝過終點線,全場熱烈歡呼,她看了看手腕上的手錶,舉起手來,露出燦爛的笑容,也成為該賽事95-99歲年齡組冠軍;她受訪時表示:「我只是盡可能地移動。」

除了保有95歲以上5公里紀錄外,琳德伯格在她91歲的時候以6分57秒56的成績跑完了800公尺,成為90歲以上800公尺的世界紀錄保持者。

