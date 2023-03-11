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    白宮西側行政大樓驚傳失火 員工收「緊急疏散」通知撤離

    位在白宮西側的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）。（資料照，美聯社）

    位在白宮西側的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）。（資料照，美聯社）

    2023/03/11 13:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮西側一棟百年歷史的行政大樓，在當地時間10日上午突然發生火警，當時所有工作人員收到「緊急疏散」通知，所幸火勢迅速被控制，並未傳出有人員傷亡。根據初步調查結果，為大樓地下室的冷卻馬達故障，才引發火勢。

    《福斯新聞》報導，美國特勤局（U.S. Secret Service）證實，白宮西側艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）10日上午發生火警，當時在裡面的工作人員在當天上午8點左右，全都收到一封寫著「緊急疏散」的電子信件，全員在安全人員指導下離開大樓。直到上午8點35分，這場騷亂才平息。

    事後，華盛頓特區消防和緊急醫療服務中心（D.C. Fire and Emergency Medical Services）在推特發文表示，根據初步調查顯示，起火原因為大樓地下室的冷卻馬達發生故障，最終引發火災。所幸火勢及時受到控制，未造成任何人員傷亡。

    艾森豪行政辦公大樓建於1871年至1888年間，位於白宮總統辦公室的西側，擁有566個房間，曾經是世界最大的辦公樓。另據報導指出，這並非該大樓首次發生火災，時任副總統錢尼（Dick Cheney）的禮賓辦公室就曾在2007年的火災中受損，當時也疏散1000名聯邦工作人員，還有一名海軍陸戰隊員在5樓破窗逃生時受傷。

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