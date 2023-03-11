英國75歲嬤中風昏迷竟遭人暴力性侵 在院大出血死亡

英國75歲女子尼爾（Valerie Kneale）因中風住院，結果在院去世，驗屍結果發現其死因為「非醫療相關內傷」引起的大出血所致，傷勢可能是暴力性侵所造成。（翻攝臉書）

2023/03/11 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國發生一起殘忍命案，75歲女子尼爾（Valerie Kneale）因中風住院，結果在院去世，驗屍結果發現其死因為「非醫療相關內傷」引起的大出血所致，傷勢可能是暴力性侵所造成。

綜合外媒報導，尼爾在2018年11月12日晚餐時間中風，被緊急送往黑潭維多利亞醫院（Blackpool Victoria Hospital）急救，到翌日下午，尼爾恢復意識，甚至能坐起身與家人聊天；家人想在醫院陪伴尼爾過夜，但醫院卻強調，尼爾受良好照顧，沒有必要陪她過夜，家人基於對院方信任，因此接受了醫院的建議。

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豈料，尼爾在當日傍晚再度中風，自此未再恢復意識，院方評估尼爾病況前景不佳，家屬因此決定不讓尼爾接受進一步治療。當年11月16日，尼爾在醫院內過世，然而驗屍後發現，她的死因竟然是非醫療相關行為的嚴重內出血。

病理學家認為，尼爾的傷勢可能是住院時遭受暴力性侵所致，目前尚無法釐清尼爾究竟是在第二次中風之前還是之後遭受襲擊。

尼爾的家人聽到這種噩耗都心碎了，不敢相信如此可親、和藹的長輩在無法自我防衛的狀況下受到如此殘忍的對待；該案於本月7日透過媒體重點報導曝光，尼爾家屬這4年以來並未放棄緝凶，但醫院裡沒有監視錄影器也造成辦案的困難。

警方已經介入此案調查，曾有一名醫護人員因涉嫌被捕，但後來無罪獲釋，警方也調查了包含病房工作人員、病人和醫院訪客在內的上千人，但沒有人因此被提起謀殺罪嫌控訴。反犯罪慈善組織「Crimestoppers」已介入協助尼爾家屬，目前懸賞2萬英鎊（約新台幣73萬元）徵求任何與該案相關的線索。

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