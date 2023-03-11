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    澳洲積極佈局核潛艦 專家：意在震懾中國

    澳洲取得核潛艦意在震懾中國。（法新社）

    澳洲取得核潛艦意在震懾中國。（法新社）

    2023/03/11 09:21

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲是美國印太體系架構下在南半球的重要盟友，美英澳更在前年締結「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）關係，協助澳洲取得核動力潛艦。官員坦言，對於澳洲來說，核潛艦是保衛國家海岸線以及在對抗中國的關鍵武器。

    《路透》報導，澳洲國防戰略檢討共同作者狄恩（Peter Dean）表示，核潛艦是美國對上中國海軍時具有優勢的關鍵領域之一。在中國擴張自己的核潛艦隊，且範圍深入澳洲北部水域之際，對於澳洲來說，有相同的能力來震懾，甚至在必要時與中國作戰至關重要。

    狄恩說，「潛艦的首要工作就是打擊其它潛艦。我們要能夠追蹤這些敵艦，並在發生衝突時做出適當回應。這是極為重要的震懾能力之一。」

    AUKUS內容包括未來幾年內至少一艘美潛艦訪問澳洲港口，以及在2030年晚期建造由英國負責設計、美國提供科技的新級別潛艦。有官員指出，美國會在2027年左右於澳洲西部部署部分潛艦。到了2030年初，澳洲將採購3艘維吉尼亞級潛艦，並保有多採購2艘的選擇權。

    根據美國防部去年發布的報告，中國解放海軍的戰鬥部隊由340軍艦、潛艦組成，其中包括12艘核潛艦，當中有6艘裝備彈道飛彈，另有44艘常規動力潛艦。

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