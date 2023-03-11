為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英法將於印太區域接替部署航艦 合訓烏克蘭陸戰隊

    2023/03/11 02:45

    〔中央社〕英、法兩國今天在巴黎舉行高峰會，英國首相蘇納克在會後聯合記者會表示，英、法已達成共識將共同訓練烏克蘭陸戰隊，並協調在印太區域部署航空母艦，以促進區域安全穩定。

    蘇納克（Rishi Sunak）提到，英、法將致力增進兩國武裝部隊的互操作性、協同作戰能力，盡可能善用英法聯合遠征軍（Combined Joint Expeditionary Force）的潛力，並共同探索研發防空、空戰與長程打擊等武器系統。他強調，英、法將持續共同維護自由、民主、法治。

    英國首相府昨天預告，英、法高峰會預計討論的議題包括協調英國「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）、「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）以及法國「戴高樂號」（Charles de Gaulle）航艦在印太區域輪流部署，以利理念相近歐洲國家能在印太水域維持常態存在。

    中國近年強勢獨斷的作風日益引發各國警戒；俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭後，除了促使原本彼此存在歧異的歐洲國家在安全事務趨於一致，也讓各國對其他區域的威權擴張更加提高警覺。

    英國2021年首次在印太區域進行航艦打擊群行動部署，沿途與印度、日本、韓國、澳洲等盟友舉行聯合演訓。同年，英國海軍首次在印太區域展開常態部署，為期至少5年，目前部署的是兩艘「河級」（River class）巡邏艦。如今英、法將聯手接替部署航空母艦，未來歐洲－大西洋與印太區域的安全網絡演化，值得關注。

    蘇納克今天一早自倫敦聖潘克斯（St Pancras）火車站出發，搭乘「歐洲之星」（Eurostar）高速鐵路前往巴黎，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在總統府艾里賽宮（Elysee Palace）會晤。這是睽違5年後，英、法再度舉行高峰會。英國首相府一名發言人表示，期間蘇納克曾與馬克宏一對一「坦率」深談超過一小時。

    自脫歐以來，英國與傳統上「亦敵亦友」的法國關係屢現緊張，近期導火線包括漁權爭議、英吉利海峽非法移民、對俄政策等議題，前首相強生（Boris Johnson）、特拉斯（Liz Truss）不吝於展現對法方作為的不盡認同，顯然也無助緩解雙邊關係張力。不過，隨著歐洲局勢惡化，化解或暫時擱置雙邊分歧的呼聲漸大。

    英國出席峰會的代表團陣容浩大，成員包括外交大臣柯維立（James Cleverly）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）等約10位高階官員，聚焦能源、安全、非法移民等議題。

    蘇納克在記者會宣布，英、法將進一步合作打擊非法移民背後的跨國犯罪網絡，包括在法國北部設立新的拘留站、建立聯合執法指揮中心、增加部署500名法國沿岸的英法巡邏警力，以及投入更多無人機和其他監測科技，並強化情資分享。為此，根據英國政府釋出的資料，英方未來3年將提供法方近5億英鎊資金。

    此外，英、法將加強合作確保能源安全，包括發展核能、低碳能源，以及天然氣等能源跨境運輸系統。

    現場英國媒體「泰晤士報」（The Times）記者提問，英方已投入約3億英鎊協助法國阻止移民搭乘小船穿越英吉利海峽偷渡至英國，但成效不彰，為何蘇納克會認為加碼挹注資金有助解決問題。

    根據官方統計，今年以來已有超過3000名非法移民經此方式抵達英國。

    蘇納克回應時強調，這不是法國單方面努力並接受援助，而是英、法在第一線共同努力。他列舉迄今英、法聯合打擊行動的成果，包括破獲50個犯罪集團、逮捕近500人、阻卻數千艘偷渡小船。

    去年10月就任以來數次提到英國雖然離開歐盟、卻未離開歐洲的蘇納克今天在記者會開場發言指出，他自認很「幸運」能與馬克宏共事，並對雙方擬攜手打造的未來感到振奮。結尾他更以法語說，「謝謝，我的朋友」（Merci, mon ami.）。（編輯：徐睿承）1120311

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播