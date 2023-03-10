不要再騎牠！ 大象被人騎到背部變形 保育組織公佈對比照

「泰國野生動物之友基金會」公佈71歲母象「拜林」（左），與正常大象的對比照，拜林的背部因為長年被觀光客騎乘已經變形。（取自WFFT官網）

2023/03/10 22:35

〔編譯管淑平／綜合報導〕泰國保育組織「泰國野生動物之友基金會（WFFT）」近日公佈一張71歲母象「拜林（Pai Lin）」的照片，脊椎明顯變形。該基金會說，這是「拜林」長年被觀光業者讓觀光客騎乘造成的後果，希望藉由對比照，喚起世人重視騎乘大象這種作法對大象造成的傷害。

該基金會2月16日在官網發布拜林和正常大象側面對比照，與正常大象略為拱起的背部相比，拜林背部明顯變形。71歲的拜林在觀光業工作了25年，最多一次要載6名觀光客，牠背部變形，正是長期被人騎乘造成的。基金會說，「拜林的背還有之前壓力點造成的傷痕」，「這種在（大象）身上的持續施壓，會破壞牠們背部組織、骨骼，對脊椎造成不可逆的生理傷害。」

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美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，在東南亞一些國家，騎大象是熱門的觀光活動，但是動物權益運動人士說，這種作法是虐待動物，因為大象的身體並非生來就是要被騎乘的。權益運動者說，除了觀光業，長距離健行業、伐木業也常有虐待大象的情況，許多大象死於營養不良、精疲力竭，真的是工作到死。

該基金會創辦人威克（Edwin Wiek）向CNN說，「拜林2006年住進基金會的庇護中心之前，在泰國觀光業工作，牠的前飼主覺得牠行動遲緩、常有身體疼痛，沒辦法繼續好好工作，所以拋棄牠。」基金會專案主任泰勒（Tom Taylor）說，大象的背部結構本來就不適合承載重物，「他們的脊椎是向上隆起」，經常被觀光客在背上施壓，會導致永久傷害，就如在拜林身上所見的。

威克說，他們發布拜林的遭遇和照片，是要在觀光業疫後復甦之際，喚起大家重視虐待大象的問題，希望提醒人們，不要再騎大象，「大象不像馬，不是生來要被騎乘，了解這一點很重要。牠們不是被馴化的動物，而是被從野外抓來、養在糟糕的環境中。」

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