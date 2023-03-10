美政府警告：別讓中國控制綠色能源供應鏈 記取歐洲教訓

中國江蘇省的一家太陽能板工廠。（法新社檔案照）

2023/03/10 20:34

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與中國已經因為中國間諜活動、台灣問題以及中國對烏俄戰爭立場等議題，導致兩國緊張關係升高，美國政府正注意中國在另一領域可能帶來的威脅：綠色能源的供應鏈。日前在德州休士頓舉行的年度能源會議上，拜登政府官員就警告，不要讓綠色能源供應鏈被中國所控制。

《路透》10日報導，能源諮詢公司「劍橋能源研究協會（CERA）」本週在休士頓舉行的年度能源會議CERAWeek，華府在這場會議上傳遞的訊息，反映出美國政府鼓勵加快投資綠色能源的同時，也越來越擔心會反而助長中國控制相關供應鏈。

請繼續往下閱讀...

拜登政府清潔能源事務高級顧問波德斯達（John Podesta）在會上指出，「直截了當地說，很清楚的是，中國已經在關鍵原料、製程和上游技術以及太陽能等方面的掌控太多」，「我們讓那種情況發生，那是個錯誤，需要矯正回來。」

出席這場會議的還有國務院主管經濟與能源的國務次卿費南德茲（Jose Fernandez），以及國務院能源安全高階顧問霍克斯坦（Amos Hochstein），這些官員指出，歐洲長期仰賴俄羅斯能源，在烏俄戰爭爆發後遭俄國斷供，就是一個依賴全球對手所冒的風險的例子。

波德斯達告訴與會者，「我們需要確保供應鏈的安全，確保我們不會重演我們所見俄羅斯掐住化石燃料的情況」。

能源產業界高層認同供應鏈多元、安全的重要性，但是認為，美國政府得找出既能確保國內供應，又不引發與中國這個全球第二大經濟體之間的貿易戰；一些企業高層認為，如果華府能維持美中貿易流通、關係友好，綠色能源轉型會更順利。

美國氫燃料電池製造商「普拉格能源（Plug Power）」執行長馬許（Andy Marsh）說，美中需要對話，另一方面自由民主國家有完整、多元的供應鏈也很重要。美國礦業巨擘「自由港麥克莫蘭公司（Freeport-McMoRan）」執行長阿德克森（Richard Adkerson）說，與中國的問題非常複雜，而且，如果情況導致美中之間的貿易戰，會對全球經濟有廣泛影響。

三菱重工美洲公司執行長石川隆次郎說，美國不可能完全不依靠中國製元件，如製氫需要的電解器、電池和太陽能板等，他說，兩國需要更多的合作，「美國要贏得對抗氣候變遷的挑戰，就沒辦法在日本或美國製造所有的東西」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法