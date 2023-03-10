習近平3連任國家主席 陳世民：更加專制極權

中共總書記習近平當選中國國家主席，開啟第3任期，台大政治系副教授陳世民表示，在新的任期，習必定更加專制極權。（美聯社資料照）

2023/03/10 19:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共總書記習近平今天以2952票全票贊同，當選中國國家主席，完成「三位一體」，開啟第3任期，台大政治系副教授陳世民認為，習未來必定更加專制極權，在中國經濟衰退情況下，習為了第四個任期，恐煽動民族主義情緒，積極處理台灣問題。

陳世民表示，習近平沒有指定接班人，將為四連任鋪路，不過，中國內部經濟疲弱、社會問題浮現，之前的疫情封控也造成民怨，他為求統治正當性，必定訴諸民族主義情緒，完成前領導人毛澤東、鄧小平做不到的中國統一夢。如果習身體不好，無法四連任，中國也會因內部權鬥，增加台海風險。

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陳世民認研判，習應會優先處理中國內部的經濟、社會問題，畢竟軍事力量也必須要強化內部實力，因此他認為，習前三年將強化對台統戰交流，後兩年才可能對台動武。

陳世民也提到，立陶宛軍事情報局日前分析，俄羅斯有足夠的資源繼續在烏克蘭發動2年的戰爭，不過，烏俄戰爭拖得越久，對台灣越不利。有分析認為，中國不希望戰爭結束，一方面可拖住西方力量，另方面俄羅斯也會爭取中國支持，而美國也無法面對歐洲與亞洲兩個戰場，讓習近平對台灣有可趁之機。

陳世民強調，王滬寧是中國所謂的「國師」，也是習近平所提出的「一國兩制台灣方案」、「新時代黨解決台灣問題的總體方略」的設計師，習近平找王滬寧擔任政協主席，代表習在第3個任期、未來5年將著重在對台工作上，致力於推進統一進程。

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