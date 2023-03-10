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    新聞業第一槍 丹麥廣播公司建議別用公務機玩TikTok

    丹麥的公共廣播電台及電視台「丹麥廣播公司」，建議員工不要在公務手機上使用中國短影音應用程式TikTok。（路透）

    丹麥的公共廣播電台及電視台「丹麥廣播公司」，建議員工不要在公務手機上使用中國短影音應用程式TikTok。（路透）

    2023/03/10 19:48

    〔中央社〕丹麥的公共廣播電台及電視台「丹麥廣播公司」（DR）基於安全考量，建議員工不要在公務手機上使用中國短影音應用程式TikTok。

    英國廣播公司（BBC）報導，丹麥廣播公司表示，這項決定是依循丹麥網路安全中心（Centre for Cyber Security）的安全審查和警告。

    需要使用TikTok進行研究的記者現在必須申請許可，才可以使用被員工稱作「TikTok手機」的專用手機。

    丹麥廣播公司是第一家發布這類建議的新聞機構。

    TikTok在新加坡營運，但其母公司北京字節跳動（ByteDance）位於北京，這導致歐洲和美國越來越擔心中國政府可能迫使北京字節跳動監控用戶，並交出數據。

    TikTok和北京字節跳動一直否認這些指控。

    但這未能讓丹麥廣播公司放心，丹麥廣播公司還宣布將結束在TikTok上發布內容的項目。

    丹麥廣播公司執行長阿米茨伯爾（Niels Ammitzboll）告訴員工：「所有員工現在都被建議不要在公務手機上使用和安裝TikTok。」

    「為了確保在必要時，依舊可以在這個媒體進行新聞上的工作，現在購買了單獨手機專供使用TikTok。」

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