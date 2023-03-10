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    習近平全票通過當選中國國家主席 學者：解決台灣問題成第三任期使命

    中共總書記習近平今天以2952票全票贊同，當選中國國家主席。（法新社）

    中共總書記習近平今天以2952票全票贊同，當選中國國家主席。（法新社）

    2023/03/10 18:18

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中共總書記習近平今天以2952票全票贊同，當選中國國家主席，完成「三位一體」，開啟第3任期。成功大學政治系主任洪敬富分析，習近平要「全面建成社會主義現代化強國」，必要解決台灣問題，這也習第三個任期的使命。

    洪敬富指出，習近平在18大後參觀中國國家博物館的「復興之路」展覽時，提出實現中華民族偉大復興的「中國夢」，作為其治國理念，為實現「中國夢」，習近平提出「兩個百年」目標，其中在2021年時，聲稱實現第一個百年目標，即「全面建成小康社會」，而另一個目標是「全面建成社會主義現代化強國」，而其實現方法，除要超越美國成為世界第一大經濟體外，也要完成祖國統一大業。

    洪敬富表示，習近平欽點習家軍王滬寧擔任全國政協主席、宋濤擔任國台辦主任，以便讓他在第三個任期能更有底氣超越前領導人鄧小平提出的「一國兩制」。他預期，王滬寧會更具體談「台灣方案」，積極拉攏親中政黨、團體、組織等，營造統一有利於台灣的氛圍。

    洪敬富強調，雖然陸委會昨開放兩岸10航點，遞出善意的橄欖枝，然而隨著疫後開放大小三通，兩岸恢復包括旅遊、學術、文化、商業、宗教等交流，對於北京藉此落實「一國兩制台灣方案」，來「共創祖國統一」，我方仍應謹慎以對。

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