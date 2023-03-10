加國法院判決：比中指是「天賦權利」 受憲法保障

羅馬尼亞布加勒斯特4日一場示威活動上，示威者舉出比中指的手勢。（法新社）

2023/03/10 18:26

〔編譯管淑平／綜合報導〕對人「比中指」或許不禮貌，但是根據加拿大法院近日的一項判決，這種行為是加拿大憲法保障下的言論自由權利。

《法新社》和加國媒體《溫莎星報（The Windsor Star）》8日、9日報導，加國魁北克省法官加利亞薩托斯（Dennis Galiatsatos）2月24日針對一名蒙特婁男子被鄰居控告騷擾案，做出這樣的判決。判決書中說，「對人比中指並不是犯罪，這一點十足明確」。

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被告是54歲教師艾普斯坦（Neall Epstein），育有兩個孩子，和34歲鄰居納卡舍（Michael Naccache）早有嫌隙，2021年5月18日散步返家時被警方以涉嫌騷擾為由逮捕。當天稍早，納卡舍拿著電動工具對艾普斯坦「做出威脅舉動」，遭艾普斯坦比出兩隻中指；納卡舍說，艾普斯坦還比出割喉手勢，他擔心自己性命有危險，因而報警提告。

加利亞薩托斯在26頁的判決書中說，比中指這個手勢「是天賦的權利、是憲法保障下每一個加拿大人都有的權利」，「這手勢或許不文明，或許不禮貌，也或許並非紳士行為……然而，它並沒有引發刑事責任」。

針對納卡舍所說擔心艾普斯坦對他性命造成威脅，法官也不認同，反問「根據什麼理由，害怕艾普斯坦可能殺人？他和小孩靜靜地散步？在街上與其他年輕父母寒暄？若是這樣，我們所有人都應該害怕我們的鄰居在等待時機要殺人」。

法官並指，根據庭上所見證據，反而是原告偷拍過被告和其他鄰居，甚至原告同住的父母曾有過針對鄰居的危險駕駛行為，好幾次因此與被告在內的多名鄰居起爭執。

加利亞薩托斯還斥責原告，為了一點小爭執就驚動警方、提告，他說，儘管案件不會如俗話所說「真的被丟出去」，但是在此案，要不是開庭處沒有窗戶，否則「法庭真的想把案件卷宗從窗戶丟出去」。

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