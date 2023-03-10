鄭和下西洋有到過澳洲？ 1尊古佛像引發大辯論

澳洲2名電影製作人2018年在西澳州發現了1尊罕見的明代佛像，該佛像的製作時間與鄭和下西洋的時間重疊，2人因此認為這尊佛像很可能是鄭和下西洋造訪澳洲時留下的。（擷取自Ancient Origins網站）

2023/03/10 12:05

〔編譯盧永山／綜合報導〕明朝太監鄭和在15世紀曾七度下西洋，足跡遍及東南亞、南亞、阿拉伯半島和非洲東岸，但澳洲2名電影製作人幾年前在西澳州發現了1尊罕見的明代釋迦牟尼佛像，該佛像的製作時間與鄭和下西洋的時間重疊，2人因此認為這尊佛像可以「改寫歷史」，因為它很可能是鄭和下西洋造訪澳洲時留下的。但有學者者質疑，這可能是個「騙局」。

根據考古網站Ancient Origins報導，澳洲電影製作人德尚（Leon Deschamps）和湯森（Shayne Thomson）2018年計畫拍攝1部法國探索澳洲的紀錄片，他們的團隊在西澳州用金屬探測器發現了1尊佛像，英國廣播公司（BBC）的節目《鑒寶路秀》（Antiques Roadshow） 最近證實了這尊佛像的真實性。

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根據 BBC 古董專家的說法，這尊15公分高、重量超過1公斤（2.2 磅）的青銅佛像，是數百年前在中國製造的。德尚和湯森目前正試圖弄清楚，這尊小佛像是如何抵達西澳州加斯科內地區的世界遺產鯊魚灣（Shark Bay）路邊。

德尚和湯森認為，這尊佛像「可能是1條可以改寫歷史的線索」，並聲稱「它很可能是數百年前明朝探險家造訪澳洲時留下的」。

為了證實他們的懷疑，德尚和湯森近日在BBC節目《鑒寶路秀》展示這尊佛像，該節目的亞洲藝術專家暨拍賣行 Dore and Rees總經理李洋（Lee Young）證實，這尊佛像是在中國明朝時期製作，並形容其為「世界寶藏」。李洋估計，這尊佛像在拍賣行的行情約為3千英鎊至5千英鎊。

西澳博物館研究員麥克勞德（Ian MacLeod）使用顯微鏡確認，這尊佛像不是偽造品。李洋證實：「是的，它是明朝時期製造的，是的，是1尊嬰兒佛。」李洋認為， 這尊小佛像屬於「有地位的人」，嬰兒佛被認為用於慶祝佛誕的儀式中。

麥克勞德認為，這尊佛像是公元1368年到公元1644年的明朝時期在使用的，在德尚和湯森發現它之前，它被埋在地下大約150年。德尚說，可能是公元1421年明朝尋寶船隊留下的。

明成祖在位期間，鄭和率領數百艘船隻7次下西洋，足跡遍及東南亞、南亞、阿拉伯半島，甚至遠至非洲東岸。但直到現在，還沒有證據顯示，他們比1600年代第一批歐洲探險家早數百年到達澳洲海岸。

這意味了儘管這尊佛像的估價約為3千英鎊至5千英鎊，但其真正價值在於它的來源地。李洋指出，如果把來源地的價值加上，且這尊佛像又是獨一無二的，它在拍賣會的行情將上看10萬英鎊。

不過，雪梨大學中國研究系客座教授梅卓琳（Jocelyn Chey）表示，僅僅因為這尊佛像已有500年歷史，不代表它在500年前就來到澳洲，更強調明朝尋寶船隊不可能造訪過西澳州加斯科內地區。

歷史學家暨Our Chinese Past Inc策展人麥格雷戈（Read Paul Macgregor）表示，這尊佛像很可能是1870年代與中國採珠人或漁民一起到達的，要不，這尊佛像被留在澳洲是個「騙局」。德尚回應指出，只有在該地點進行考古挖掘，才能確定這尊佛像的真正起源。

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