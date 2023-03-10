日本311大地震將滿12年 至今仍有2523人失蹤、53名死者身分不明

2011年3月11日，日本東北發生規模9.0強震，海嘯與核災隨之而來，明（11）日便滿12週年，但災害帶來的創傷至今仍難以被時間撫平。圖為日本民眾在災後5週年的祈福畫面。（歐新社）

2023/03/10 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕2011年3月11日，日本東北發生規模9.0強震，海嘯與核災隨之而來，明（11日）便滿12周年，但災害帶來的創傷至今仍難以被時間撫平；據統計，這場災難至今仍有2523人行蹤不明，有53名死者身分仍未獲得辨識。

根據《NHK》報導，日本警察廳統計，截至今年3月1日，因東日本311大地震震災失蹤、直接死亡，與「震災相關死亡」者，總共有2萬2212人。「震災相關死亡」包含在避難生活中，因健康條件惡化而死亡者，震災相關死亡人數截至2021年3月底時，已統計到3789人。

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死亡人數部分，若以地區分布理解，以宮城縣災情最為嚴重，共有9544人因為震災或海嘯罹難，其次則為岩手縣4675人，福島縣則以1614人居於第3，即便遠在北海道、群馬縣等，也有1人因震災而罹難；日本全境共計1萬5900人因為這場震災或海嘯喪命。

失蹤人數部分，以地區分布理解，仍以宮城縣狀況最嚴重，共有1213人至今仍未尋獲，其次依序為岩手縣1110人、福島縣196人；日本全境共計2523人因為這場災害而失蹤。

悲傷的是，自2020年12月以來，仍有新的遺體被陸續發現，其中仍有部分罹難者身分尚未被辨別；在受災最嚴重的宮城、岩手、福島3縣中，有99.7%，即1萬5777名死者的身分已經獲得辨識，不過仍有53名罹難者身分至今不明。

針對這些身分不明的罹難者，日本警方如今仍試圖靠DNA鑑定、推測罹難者遇害地點等手法試圖取得更多辨別資訊，同時也呼籲能夠辨識罹難者身體上特徵的民眾盡速提供情報。

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