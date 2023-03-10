紐約街頭鼠帶Covid病毒 專家憂鼠群間傳播恐出現新變株

專家發現紐約的老鼠感染新冠病毒，憂心在鼠群間變易出新毒株。（路透社）

2023/03/10 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕最新一項研究表明，紐約市街頭常見的老鼠群中，發現了3種不同的冠狀病毒變株，包含alpha、delta以及omicron。專家擔心這些病毒若在鼠群間傳播，可能出現新的變異株，並表示會持續了解動物在Covid-19中的角色，以避免病毒可能從動物二次傳播給人類。

綜合外媒報導，日前一項刊登在微生物期刊mBio上的最新研究，冠狀病毒SARS-CoV-2的變異株在動物與人類中，是否存在感染關係。研究數據顯示，從布魯克林定點補獲的79隻研究對象，其中有13隻呈現陽性，這代表著變體導致紐約街鼠感染的證據。

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研究人員發現alpha、delta以及omicron可以讓老鼠感染，高度複製人類上、下呼吸道的症狀，而易感染性則因變異類型有所不同。該研究的首席亨利（Henry Wan）博士說，此項研究是為了了解SARS-CoV-2是否在動物群體間演變成對人類造成威脅的新變體的可能，了解動物在新冠大爆發的角色，有助於更進一步的保護人類及動物的健康。

美國疾控中心（CDC）稱，人傳動物的案例已登記在冊，但是動物傳人卻一直缺乏直接證據；加拿大貴湖大學公共衛生及人畜共患病中心主任史考特（J. Scott Weese）認為，這項研究無法改變人類的處境，且人類被他人二度感染的可能性遠大於從動物傳播到人。

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