為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紐約街頭鼠帶Covid病毒 專家憂鼠群間傳播恐出現新變株

    專家發現紐約的老鼠感染新冠病毒，憂心在鼠群間變易出新毒株。（路透社）

    專家發現紐約的老鼠感染新冠病毒，憂心在鼠群間變易出新毒株。（路透社）

    2023/03/10 12:05

    〔即時新聞／綜合報導〕最新一項研究表明，紐約市街頭常見的老鼠群中，發現了3種不同的冠狀病毒變株，包含alpha、delta以及omicron。專家擔心這些病毒若在鼠群間傳播，可能出現新的變異株，並表示會持續了解動物在Covid-19中的角色，以避免病毒可能從動物二次傳播給人類。

    綜合外媒報導，日前一項刊登在微生物期刊mBio上的最新研究，冠狀病毒SARS-CoV-2的變異株在動物與人類中，是否存在感染關係。研究數據顯示，從布魯克林定點補獲的79隻研究對象，其中有13隻呈現陽性，這代表著變體導致紐約街鼠感染的證據。

    研究人員發現alpha、delta以及omicron可以讓老鼠感染，高度複製人類上、下呼吸道的症狀，而易感染性則因變異類型有所不同。該研究的首席亨利（Henry Wan）博士說，此項研究是為了了解SARS-CoV-2是否在動物群體間演變成對人類造成威脅的新變體的可能，了解動物在新冠大爆發的角色，有助於更進一步的保護人類及動物的健康。

    美國疾控中心（CDC）稱，人傳動物的案例已登記在冊，但是動物傳人卻一直缺乏直接證據；加拿大貴湖大學公共衛生及人畜共患病中心主任史考特（J. Scott Weese）認為，這項研究無法改變人類的處境，且人類被他人二度感染的可能性遠大於從動物傳播到人。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美6/12起入境免採陰報告 外交部提醒一件事
    2022/06/11 15:33

    美6/12起入境免採陰報告 外交部提醒一件事
    武肺陽性確診 紐約州長：幸好打過疫苗
    2022/05/09 10:22

    武肺陽性確診 紐約州長：幸好打過疫苗

    建設與商圈加持 帶旺小港鬧區輕豪宅
    台灣疫情升溫 美國CDC調升旅行警示「不建議前往」
    2022/05/03 17:53

    台灣疫情升溫 美國CDC調升旅行警示「不建議前往」
    加強針日益普及 美CDC：「完整接種」定義不變
    2022/01/06 20:27

    加強針日益普及 美CDC：「完整接種」定義不變
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播