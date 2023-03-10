為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國新年度預算投資印太 確保競爭中戰勝中國

    美國總統拜登（Joe Biden）公布2024財政年度預算案，提出在未來10年內減少3兆美元聯邦預算赤字，並預計對富人增稅，同時將國防預算提高至8420億美元（約合新台幣25兆9248億元）。（美聯社）

    美國總統拜登（Joe Biden）公布2024財政年度預算案，提出在未來10年內減少3兆美元聯邦預算赤字，並預計對富人增稅，同時將國防預算提高至8420億美元（約合新台幣25兆9248億元）。（美聯社）

    2023/03/10 09:44

    〔中央社〕白宮今天公布2024財政年度預算案，總額約6.8兆美元，其中國防部「太平洋嚇阻倡議」編列91億美元。白宮指出，中國是美國唯一既有能力又有意圖的競爭對手，預算將提供足夠資源，以在競爭中戰勝中國。

    美國總統拜登（Joe Biden）公布2024財政年度預算案，提出在未來10年內減少3兆美元聯邦預算赤字，並預計對富人增稅，同時將國防預算提高至8420億美元（約合新台幣25兆9248億元）。

    白宮提供的事實清單談及確保美國安全並因應全球挑戰，除了持續支持烏克蘭、歐洲盟友與夥伴外，也提到投資新方法以在競爭中戰勝中國，深化印太區域聯盟與夥伴關係。

    白宮指出，中國是美國唯一競爭對手，既有重塑國際秩序意圖，也增加經濟、外交、軍事與科技實力以實現目標。為因應這些前所未有的挑戰，預算案提供足夠資源，以在競爭中戰勝中國並促進繁榮。

    在國防預算方面，2024財政年度五角大廈預算總額高達8420億美元。國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，預算提供必要資源以因應來自中華人民共和國的挑戰，因應先進與持續的威脅，加速創新與現代化。

    根據白宮的資料，2024財政年度國防預算中，為「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）編列91億美元（約合新台幣2801.84億元）預算，以強化美軍實力，並強化美國盟友與印太區域合作夥伴能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    LTN經濟通》坎坷崎嶇 台積電咬牙蓋美國廠
    2023/03/10 07:11

    LTN經濟通》坎坷崎嶇 台積電咬牙蓋美國廠
    新聞360》北京自找的！曝日本兩大關鍵部署秘助台壓制共軍
    2023/03/09 18:49

    新聞360》北京自找的！曝日本兩大關鍵部署秘助台壓制共軍

    醫曝：穩血糖離疾病！鄭弘儀也靠它
    中國持續與俄合作 美情報機構指中共是美國安最主要威脅
    2023/03/09 14:29

    中國持續與俄合作 美情報機構指中共是美國安最主要威脅
    放寬中國旅客入境 澳洲、美國取消強制篩檢
    2023/03/09 12:43

    放寬中國旅客入境 澳洲、美國取消強制篩檢

    Gogoro Premium 全新升級再降價
    紐約市議會砍警局300億預算 正反意見兩極
    2020/07/01 16:11

    紐約市議會砍警局300億預算 正反意見兩極
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播