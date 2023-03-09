「台日美戰略對話」今夏移師台北 日華議員懇談會將擴大舉辦

「日華議員懇談會」今天舉行年會，宣布今年夏天將在台北舉行「台日美戰略對話」，駐日代表謝長廷獲邀列席（前排中）。（記者林翠儀攝）

2023/03/09 20:47

〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕日本友台的超黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」今天舉行年會確定今年的基本方針，並宣布今年夏天將在台北舉行「台日美戰略對話」。由台日美三國國會議員參與的「台日美戰略對話」於2021年7月首次在日本舉辦，今年為第3屆，也是疫後首次舉辦的實體會議，日華懇也有意邀請其他同志國參加，擴大會議規模。

另外，長年擔任日華懇幹事長的岸信夫因健康因素辭去眾議員職務，日華懇在今天的年會中，推舉原任日華懇幹事長代理的眾議員萩生田光一升任該會幹事長職務。萩生田為已故首相安倍晉三的親信，與台灣的關係極為密切，被視為是安倍接班人之一，萩生田現任自民黨政調會長，近來也成為台灣立委和縣市長訪日時，爭取拜會的日本政壇重量級政治人物。

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日華懇今年的基本方針中宣示，因為台灣有事導致的台灣併吞，將對日本的安全保障和「自由且開放印度太平洋」造成極大的威脅，台灣有事即是日本有事，也是日美同盟有事，絕對要阻止台灣有事的發生。

日華懇會長、眾議員古屋圭司表示，為了守護台灣海峽的安全與和平，與擁有共同價的國家緊密合作，繼續牽制中國極為重要。

獲邀列席今天年會的駐日代表謝長廷則在致詞中表示，在全球化之下世界關係緊密，任何地方發生的戰爭，都會影響其他地區，他強調，「和平是全球共同的利益，和平才是全球的核心利益」，理念相同的國家必須團結起來，對抗極權主義的侵略或以武力片面改變現狀的行為。

日華懇在前年七月，與台灣和美國國會議員合作，在日本舉辦首屆「台日美戰略對話」視訊會議，去年第2屆也是以線上方式舉辦，今年因疫情緩和，計畫夏天在台北舉行首次的實體會議。日華懇有意將會議規模擴大，邀請其他擁有共同價值的同志國與會，不過目前尚在計畫中，無法發表邀請名單，古屋也表示，歐洲國家現在對台灣極為關注，或許有合作的空間。

另外對於日華懇今年的活動，除了預定今夏在台北舉辦實體的台日美戰略對話之外，由於今年是日華懇成立五十週年，日華懇也計畫在日本和台灣兩地舉辦相關慶祝活動，日華懇也將繼續組團參加今年的雙十慶祝活動。

駐日代表謝長廷（左）今天獲邀列席日華議員懇談會年會，感謝會長古屋圭司（右）帶領日華懇議員為台灣發聲。（記者林翠儀攝）

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