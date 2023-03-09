為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    友台遭中國貿易封鎖 立陶宛外長：我們挺過來了

    立陶宛外長藍斯柏吉斯對媒體表示，因為台灣在立陶宛設立代表處，導致立陶宛遭北京封鎖貿易，但立陶宛挺了過來。（歐新社）

    立陶宛外長藍斯柏吉斯對媒體表示，因為台灣在立陶宛設立代表處，導致立陶宛遭北京封鎖貿易，但立陶宛挺了過來。（歐新社）

    2023/03/09 20:38

    〔中央社〕立陶宛外長藍斯柏吉斯接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，談到因為台灣在立陶宛設立代表處，導致立陶宛和中國關係緊張，甚至遭北京封鎖貿易，但立陶宛挺了過來。

    立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）6日在美國國務院會見國務卿布林肯（Antony Blinken），雙方會後發布聯合聲明，表示會強化立陶宛與台灣經濟夥伴關係，支持台灣有意義的國際參與，此外也強調會持續抵抗中國經濟脅迫。立陶宛因2021年同意與台灣互設代表處，遭到中國經濟脅迫。

    CNN主播艾曼普（Christiane Amanpour）7日專訪藍斯柏吉斯時表示，主要因為台灣問題，立陶宛和中國關係陷入緊繃，立陶宛當局是否曾與中國領導階層討論過北京與俄羅斯的關係？藍斯柏吉斯回答，中國並不認為小國可以表達自己的意見。

    藍斯柏吉斯還說，立陶宛因允許台灣於2021年11月設立「駐立陶宛台灣代表處」，導致與中國的貿易全面踩煞車。

    他指出，台灣設立的「並非外交上的辦事處（指大使館），但中國不喜歡辦事處的名稱，所以他們決定採取行動。不過，台灣在立陶宛的辦事處現在仍然存在，以後也持續會在。」

    藍斯柏吉斯說，「我們頂住了這個壓力，貿易也回來了。這是因為世界貿易組織（WTO）的爭端解決機制開啟後，中國就必須說明，為什麼他們要（對立陶宛）採取這種立場？我們跟他們一樣，都是成員國。」

    「這個過程對我們是個嚴峻挑戰，但我們也從中學到很多。我相信這絕對不會是最後一次，因為我們不是第一個，也不會是最後一個，但立陶宛學到的經驗，也可以應用在其他國家。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    白宮︰反對片面改變台海現狀 挺立陶宛抗中
    2023/03/09 05:30

    白宮︰反對片面改變台海現狀 挺立陶宛抗中
    美國立陶宛外長聯合聲明 致力強化與台灣經濟關係
    2023/03/07 07:40

    美國立陶宛外長聯合聲明 致力強化與台灣經濟關係

    三鐵共構ｘ商城 扛起台中高鐵特區
    立陶宛駐台代表：台立是盟友 盼建立長遠信任
    2023/02/13 05:30

    立陶宛駐台代表：台立是盟友 盼建立長遠信任
    立陶宛捷克友台 美媒：中國在東歐輸給台灣了
    2023/02/04 06:19

    立陶宛捷克友台 美媒：中國在東歐輸給台灣了

    Gogoro Premium 全新升級再降價
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播