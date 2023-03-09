恐感染人類！永凍土融化 沉睡4.8萬年「殭屍病毒」復活

這個被命名為「西伯利亞陶罐病毒」（Pithovirus sibericum）的古代病毒，最近一次傳染起他物種，已經是3萬年前的事，但在實驗室裡，它又復活了。（圖擷取自CNRS/AMU）

2023/03/09 16:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞（CNN）8日報導，最近研究人員在西伯利亞地區永凍土層中採集古代的樣本，發現了13種古代的病原體，雖然在永凍土中被困住了上萬年，但仍具有傳染性，也被研究人員稱之為「殭屍病毒」，這突顯了全球暖化帶來的潛在新危險。

長期以來，研究人員一直警告全球暖化將導致永凍土層融化，並釋出過去被保存在地底下的甲烷等溫室氣體，進而加劇了氣候變遷，但對於永凍土層中所保存的病原體是否仍具有傳染性尚不得而知。

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據美國有線電視新聞網（CNN）8日報導，為了更深入了解永久凍土中病毒帶來的風險，法國艾克斯-馬賽大學醫學院醫學和基因組學名譽教授克拉維里（Jean-Michel Claverie）以及其團隊，對西伯利亞7個不同地方的永凍土層進行採樣，並於2014年成功復活了土內的病毒，將其命名為殭屍，根據土壤的放射性碳測年法，最古老的病毒大約有4萬8500年的歷史。研究團隊發現病毒可以感染變形蟲細胞，而為了安全起見，尚未研究病毒對動物或人類宿主的影響。

克拉維里認為，殭屍病毒在經過這麼長時間後仍然具有傳染性，表明永凍土中還存在著其他病毒，「如果殭屍病毒還活著，其他病毒就沒有理由不活著，且還是有能力感染它們自己的宿主」。

這群由俄羅斯、德國與法國組成的研究團隊表示，他們本次研究的菌株主要是可以感染變形蟲微生物的菌株，因此本次的病毒復活計畫在生物學風險上幾乎可以忽略不計，但這個現象必須讓人們重視永凍土融化對於病毒復活的可能性，而感染動物與人類的病毒如果有這樣的潛在風險，將是不可忽略的危機，而研究人員也推測，這種危險幾乎是確實存在的。

研究人員強調，古老的永凍土在解凍時很有可能會釋放出這些未知的病毒，而當病毒暴露在大氣中究竟能保持多久的傳染性，以及在這些過程中遇到宿主的機率有多大，目前仍無法估計。唯一能確定的是，隨著產業發展，居住在北極的人數將會增加，而在全暖化的趨勢下，永凍土層的融解加速勢必會提高病毒傳播的風險。

永久凍土中藏有數十億噸的溫室氣體，以及致命的上古病毒與細菌，凍土融解除了將造成溫室效應難以挽回，人類還可能面臨「前所未見的病原」的威脅。（美聯社資料照）

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